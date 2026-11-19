گروه استان‌ها - معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اختصاص اعتبارات ملی و تسهیلات کم‌بهره برای توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های درآمدزا و تقویت گردشگری روستاهای شهرستان سروآباد خبر داد.

کردستان ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان سروآباد اظهار کرد: در مجموع ۴۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان و با مشارکت خیران و اهالی منطقه به بهره‌برداری رسیده است که اقدامی کم‌نظیر در سطح کشور به شمار می‌رود. «علی قربانی»، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان سروآباد اظهار کرد: در مجموع ۴۸ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان و با مشارکت خیران و اهالی منطقه به بهره‌برداری رسیده است که اقدامی کم‌نظیر در سطح کشور به شمار می‌رود.





وی افزود: علاوه بر اعتبارات اختصاص‌یافته از محل منابع استانی، بیش از سه‌ونیم برابر اعتبارات استانی از محل ردیف‌های ملی برای استان کردستان و به‌ویژه شهرستان سروآباد اختصاص یافته و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز از پروژه‌های نیمه‌تمام حمایت کرده است.

قربانی با اشاره به اجرای طرح‌های آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی گفت: این اقدامات از طریق اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در حال پیگیری و اجراست و در صورت وجود مشکلات، مسئولان شهرستان و نماینده مردم می‌توانند موضوعات را برای رفع موانع دنبال کنند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای دهیاری‌های کم‌درآمد خبر داد و تصریح کرد: در قالب تفاهم‌نامه با پست‌بانک، تسهیلاتی تا پنج برابر بودجه دهیاری‌ها با بازپرداخت پنج‌ساله و دوره تنفس شش‌ماهه تا یک‌ساله در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا بتوانند طرح‌های درآمدزا و اشتغال‌زا را در روستاها اجرا کنند.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت از ظرفیت‌های گردشگری و بوم‌گردی روستاها خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها می‌توانند برای اجرای طرح‌های درآمدزا در حوزه گردشگری، بوم‌گردی و سایر فعالیت‌های اقتصادی از این تسهیلات استفاده کنند.

قربانی در پایان از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای شهرستان سروآباد، علاوه بر سهم اعتبارات استان کردستان خبر داد و بر تداوم حمایت از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی روستاهای منطقه تأکید کرد.