گروه استان‌ها - اجرای بوستان ضلع شرقی کرمان‌مال به موضوع اختلاف میان یکی از اعضای شورای شهر و شهرداری کرمان تبدیل شده است؛ اختلافی که از انتقاد به ضرورت اجرای پروژه، نحوه دسترسی شهروندان و کیفیت بخشی از عملیات عمرانی آغاز شد و با واکنش تند سخنگوی شهرداری و رد ادعای نبود بودجه و مصوبه شورا ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، اجرای بوستان ضلع شرقی کرمان‌مال به موضوع اختلاف میان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری کرمان تبدیل شده است؛ اختلافی که با انتقاد از ضرورت اجرای پروژه، نحوه دسترسی شهروندان و کیفیت عملیات عمرانی آغاز شد و با واکنش سخنگوی شهرداری و رد ادعای نبود بودجه و مصوبه شورا ادامه پیدا کرد.

«روح‌الله نقی‌زاده» سخنگوی شهرداری کرمان، در واکنش به اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در نشست عمومی ۱۱ آبان‌ماه، ادعای اجرای پروژه بوستان ضلع شرقی کرمان‌مال بدون ردیف بودجه و مصوبه شورا را رد کرد.

وی گفت: این پروژه با شماره ۱۴۰۹۲۰۱۱۲ در بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری پیش‌بینی شده و با عنوان طراحی، نظارت و اجرای بوستان در ضلع شرقی ساروج پارس از طریق سامانه ستاد به مناقصه گذاشته شده است.

به گفته نقی‌زاده، قرارداد اجرای پروژه در مهرماه ۱۴۰۴ منعقد و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

اختلاف بر سر اولویت‌های شهری

سخنگوی شهرداری کرمان درباره ضرورت اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه در یکی از محله‌های قدیمی و محدوده بافت تاریخی شهر اجرا می‌شود؛ محدوده‌ای که به گفته وی، در سال‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اکنون جزو محله‌های کم‌برخوردار کرمان محسوب می‌شود.

نقی‌زاده همچنین انتقادها درباره محدودیت دسترسی شهروندان به بوستان را رد کرد و گفت: این طرح فضای متروکه و ناایمنی را به محیطی امن تبدیل می‌کند و امکان دسترسی افرادی را که از پارکینگ طبقاتی کرمان‌مال به سمت میدان ارگ و بازار حرکت می‌کنند، فراهم خواهد کرد.

وی به اقدامات انجام‌شده برای احیای بازار قلعه نیز اشاره کرد و گفت برخی مغازه‌داران این بازار هم‌زمان با اجرای پروژه، به بهسازی غرفه‌های خود اقدام کرده‌اند.

پاسخ شهرداری به انتقاد درباره استفاده اتباع خارجی

بخش دیگری از واکنش سخنگوی شهرداری به اظهارنظر عضو شورا درباره استفاده بیشتر اتباع خارجی از این بوستان اختصاص داشت.

نقی‌زاده با اشاره به سکونت تعدادی از اتباع خارجی در محدوده بافت تاریخی کرمان گفت: برخی از این افراد به‌صورت قانونی در شهر زندگی می‌کنند و پیش از آنکه اتباع خارجی باشند، انسان هستند؛ بنابراین باید در انتخاب واژه‌ها و توجه به بار معنایی جملات دقت کرد.

توضیح درباره نشست دیوار باغچه

سخنگوی شهرداری کرمان در پاسخ به انتقاد مطرح‌شده درباره نشست بخشی از پروژه نیز گفت: بخش کوچکی از دیوار یکی از باغچه‌ها به‌دلیل آسیب‌دیدگی لوله آب و نفوذ آب دچار نشست شده که در جریان اجرای کار ترمیم و اصلاح شده است.

وی تأکید کرد پروژه هنوز تکمیل نشده و به گفته او، عملیات اجرایی تحت نظارت و با رعایت اصول زیرسازی انجام شده است.

نقی‌زاده در پایان با انتقاد از نحوه طرح برخی اظهارات درباره عملکرد شهرداری، خواستار دقت بیشتر اعضای شورا در بیان مطالب شد و گفت چنین اظهاراتی ممکن است موجب ناامیدی در جامعه شود.