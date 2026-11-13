گروه استان‌ها - امام جمعه کرمان با اشاره به تداوم رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران، تأکید کرد که تغییر دولت‌ها و احزاب در این کشور پایانی بر تهدیدها نیست و تقویت بازدارندگی در کنار حفظ وحدت ملی، ضرورتی برای مقابله با تحرکات دشمن است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه تغییر احزاب و دولت‌ها در آمریکا تغییری در رویکرد خصمانه این کشور ایجاد نمی‌کند، گفت: ایران همچنان در شرایط تقابل با دشمن قرار دارد و باید بازدارندگی خود را در عرصه‌های مختلف تقویت کند.

حجت‌الاسلام «حسن علیدادی‌سلیمانی» در خطبه‌های نماز جمعه ۲۲ آبان کرمان با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رقابت احزاب در این کشور اظهار کرد: برای ایران تفاوتی ندارد کدام حزب در آمریکا به قدرت برسد؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو کارنامه‌ای منفی در قبال ملت ایران دارند و دشمنی آمریکا با تغییر دولت‌ها از بین نمی‌رود.

او با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط جنگی و تقابل با دشمن قرار دارد، بر ضرورت حفظ هوشیاری و مراقبت در برابر تحرکات طرف مقابل تأکید کرد.

میانجی‌گری دیپلماتیک بدون تقویت بازدارندگی کافی نیست

امام جمعه کرمان با اشاره به اعزام هیئت‌های مختلف دیپلماتیک به ایران برای میانجی‌گری گفت: مسئولان ارشد نظام با هوشیاری و دقت تحولات را دنبال می‌کنند و می‌دانند راهی جز تقویت بازدارندگی در عرصه‌های مختلف وجود ندارد تا دشمن جرئت کوچک‌ترین تعرضی به کشور را پیدا نکند.

«علیدادی‌سلیمانی» با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌وگو است، افزود: طرف مقابل به قواعد منطقی و تعهدات پایبند نبوده و حتی در شرایط گفت‌وگو نیز رفتارهای خصمانه از خود نشان داده است؛ بنابراین باید توان بازدارندگی کشور تقویت شود تا دشمن از هرگونه اقدام علیه ملت ایران مأیوس شود.

وحدت ملی؛ مانع تحقق اهداف دشمن

او در بخش دیگری از خطبه‌ها، انسجام ملی و وحدت را از اصول اساسی ایستادگی کشور دانست و گفت: ملت ایران با همدلی پای آرمان‌های کشور و خون شهدا می‌ایستد و با تبعیت از رهبری، اجازه نخواهد داد دشمن میان مردم شکاف و تفرقه ایجاد کند.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به وضعیت مردم فلسطین و خسارت‌های ناشی از جنگ و سیل، مقاومت آنان را قابل توجه دانست و اظهار کرد: مردم فلسطین با وجود دشواری‌های فراوان همچنان ایستادگی می‌کنند و منزلت مقاومت را در جهان بالا برده‌اند.

حضرت زهرا(س) ، الگوی ایستادگی در مسیر حق

«علیدادی‌سلیمانی» با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، ایشان را الگوی اندیشه درست، رفتار صحیح و ایستادگی در جایگاه حق در تاریخ توصیف کرد.

او همچنین با اشاره به تشییع پیکر ۱۷ شهید گمنام در استان کرمان، فداکاری این شهدا را برگرفته از مکتب اهل‌بیت(ع) دانست و از مقام آنان تجلیل کرد.