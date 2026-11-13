گروه استان‌ها - امام جمعه شهرستان پردیس گفت: فاطمیه فقط یک تقویم سوگواری نیست؛ فاطمیه ایستگاه بصیرت، میدان تصمیم‌گیری و مکتب مقاومت است و سوگ فاطمی زمانی معنای حقیقی خود را می‌یابد که به کنشگری آگاهانه و مسئولیت‌شناسی میدانی گره بخورد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،حجت‌الاسلام« سید حسین حسینی» امام جمعه شهرستان پردیس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان پردیس با اشاره به برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا (س) در این شهرستان اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با مکتب فاطمی و یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی در سایه سیره آن بانوی بزرگوار است.

زن آزاده؛ شعله‌ور در شب سکوت و خروش میدان

امام جمعه پردیس با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) که می‌فرماید روزگار بر ماندگان همان‌گونه می‌گذرد که بر رفتگان گذشت، هشدار داد: هر که زمانه‌اش را نشناسد، به تاراج می‌رود. وی افزود: نکته تلخ اینجاست که ما بیش از آنکه از ناآگاهی شکست بخوریم، از ترس تنها ماندن عقب می‌نشینیم. حضرت علی (ع) با صراحت فرموده است که بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید. انسان آزاده کسی است که اگر تشویق مردم هم نباشد، تکلیفش را انجام می‌دهد.

سکوت مارپیچی، شمشیر بهتان

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به وقایع پس از رحلت پیامبر (ص) تصریح کرد: شهر مدینه به مارپیچ سکوت گرفتار شد؛ حق را می‌شناختند اما از انزوا می‌ترسیدند. در این ظلمت، زهرای اطهر (س) ایستاد و چهل صبح خانه به خانه یادآوری عهد کرد و چون پاسخی نیافت به مسجد آمد. وی با اشاره به شعر مولوی که می‌گوید تو یکی نه‌ای هزاری، تو چراغ خود برافروز، خاطرنشان کرد: اشک اگر به حقیقت گره خورد، سازنده است.

اشک اگر به حقیقت گره خورد

امام جمعه پردیس با تاکید بر نقش بانوان به عنوان رهبران عاطفه جامعه گفت: عاطفه بی‌هدایت به انفعال می‌رسد. حضرت زهرا (س) آمدند و با یک آهِ جان‌سوز مجلس را به لرزه درآوردند و سپس گریه را به شنیدن حق و پذیرش مسئولیت پیوند زدند. رهبر شهید فرمودند اگر مادرها آه و ناله می‌کردند، جنگ در همان سال‌های اول زمین‌گیر می‌شد. پس بگذارید خشم و اندوه به مسئولیت تبدیل شود، نه ابزاری در دست دشمن.

نه کوچک‌کردن ما، نه مقایسه با دیگران

وی با اشاره به روش فرعون که قومش را کوچک شمرد و از او اطاعت کردند، هشدار داد: امروز هم دشمن پیش از هر حمله، ما را در چشم خودمان کوچک می‌کند و سپس با مقایسه‌های ساختگی آرامش را می‌رباید. پیامبر (ص) فرمود هر که چشمش به دارایی دیگران باشد اندوهش بسیار می‌شود. پاسخ، ایمان به کفایت الهی است که آیا خداوند برای بنده‌اش کافی نیست؟

مادر، همسر، میدان‌دار تجمعات و خروش مقاومت

حجت‌الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی جای خانه را نمی‌گیرد، اظهار کرد: رهبر شهید فرمودند فاطمه زهرا (س) مظهر جمع بین شؤون مختلف است. زن مسلمان نه تماشاگر است و نه منفعل؛ قرآن هر دو را میدان‌دار می‌خواند. مردان و زنان مؤمن یاور یکدیگرند؛ به نیکی فرمان می‌دهند و از بدی بازمی‌دارند.

حضور آگاهانه بانوان در میدان‌های مقاومت

امام جمعه پردیس تصریح کرد: امروز در امتداد همان خط فاطمی، حضور آگاهانه و پرشور مردم و بانوان در تجمعات و میدان‌های مقاومت معنای دیگری می‌یابد. بیش از هشت ماه است که دشمن با جنگ روانی، ترور و فشار می‌خواهد ملت را از میدان بیرون کند؛ اما این خروش جمعی و حضور در صحنه، هم لبیک به ندای رهبری است و هم پیامی پولادین به دشمن که این ملت متحد است و راه شهدا را رها نمی‌کند.

تاریخ گواهی می‌دهد

وی با اشاره به اینکه زهرا (س) در بستر بیماری نیز زنان مهاجر و انصار را به حلقه‌های انتقال پیام تبدیل کرد، گفت: زنان سخنش را به مردان خود بازگفتند و زنجیره مقاومت شکل گرفت. امروز نیز زنان و مردان آزاده با حضور در تجمعات پرچم‌دار این رسالت‌اند.

بانوی آزاده امروز، دختر همان مکتب است

حجت‌الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: بانوی آزاده امروز از تأییدطلبی گذر می‌کند، ترس را مهار می‌کند، توان خود را باور دارد و عاطفه را به قدرت، آگاهی را به بصیرت و بصیرت را به حضور و کنش در میدان تبدیل می‌سازد. چراغ را خود برمی‌افروزد تا در شب سکوت و طوفان فتنه راه امت روشن بماند.

از کفر تا استکبار؛ خروش جهاد ابتدایی در افق نوین مقاومت

امام جمعه پردیس با اشاره به تحول بنیادین در هندسه قدرت جهانی گفت: تقابل حق و باطل دیگر صرفاً در ساحت کلمات نیست، بلکه در میدان رویارویی تمام‌عیار میان جبهه استکبار و اراده مستضعفان جریان دارد. پیام راهبردی مقاومت، گذر از موضع انفعال و دفاع صرف به کنشگری فعال و تحمیل اراده به دشمن است.

اقتدار دریایی ایران در شاهرگ‌های حیاتی منطقه

وی تصریح کرد: اقتدار دریایی ایران در شاهرگ‌های حیاتی منطقه و پاسخ‌های قاطع به پایگاه‌های سلطه پیام روشنی دارد که دوران بزن و دررو به پایان رسیده و معادلات نوین منطقه را نه ناوهای غربی، بلکه ایمان و ایستادگی ملت‌ها رقم می‌زند. قرآن کریم ماهیت طغیانگران را چنین توصیف می‌کند که فرعون و سپاهیانش در زمین به ناحق گردنکشی کردند.

پیام روشن مقاومت امروز

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: دیگر نباید در موضع انفعال و دفاع صرف بمانیم؛ تفکر انقلابی یعنی ابتکار عمل، پیش‌دستی و تغییر معادلات به نفع جبهه حق. اسلام راستین هرگز با بی‌تفاوتی در برابر ظلم جمع نمی‌شود؛ دینداری زنده یعنی برائت قاطع از مستکبران و حمایت عملی از مستضعفان. در این مسیر عزت‌آفرین، امنیت و پیروزی با سازش به دست نمی‌آید، بلکه ثمره شجاعت در میدان، تکیه بر قدرت درون‌زا و درهم‌شکستن هیمنه پوشالی استکبار است.

غزه و لبنان؛ فراتر از فاجعه، آزمون وجدان بشری

امام جمعه پردیس با اشاره به وضعیت غزه و لبنان گفت: امروز سخن از یک بحران ساده نیست؛ سخن از مرگ تدریجی انسانیت در چنگال استکبار است. آمارها فریاد می‌زنند: بیش از ۷۴ هزار شهید در غزه، افزون بر ۴ هزار پیکر در خون غلتیده در لبنان، ۷۰ هزار چادر غرق‌شده در سیلاب و سرمای استخوان‌سوز زمستان و ۱۰۰ هزار کودکی که آرزوهایشان در کلاس‌های ویران جا مانده است. این‌ها عدد نیستند؛ این‌ها شناسنامه‌هایی هستند که زیر آوار بی‌تفاوتی جهان مدفون شده‌اند.

خطاب به جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر

وی افزود: چگونه چشمان خود را بر این همه بسته‌اید؟ محاصره‌ای که حتی از ورود کانکس و دارو جلوگیری می‌کند، نه یک اقدام نظامی، که یک جنایت جنگی سیستماتیک است. سکوت شما همدستی در ترور فرداست. ما مطالبه می‌کنیم پروتکل‌های انسانی را از روی کاغذ به میدان بیاورید و فوراً شریان‌های حیات یعنی غذا، دارو و سرپناه را به این پیکر نیمه‌جان بازگردانید.

تاریخ نخواهد پرسید که چقدر دلسوختید

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: ایمان و وجدان حکم می‌کند که همدلی لحظه‌ای را به تعهدی پایدار بدل کنیم. هر قطره کمک و هر فریاد سیاسی، سنگی است بر بنای محاصره. تاریخ نخواهد پرسید که چقدر دلسوختید؛ خواهد پرسید وقتی انسانیت در غزه و لبنان زیر چکمه‌های ظلم جان می‌داد، شما کجای میدان ایستاده بودید؟

بومرنگ تحریم؛ وقتی شمشیر سلطه دست صاحبش را می‌بُرد

امام جمعه پردیس با اشاره به تحریم‌ها گفت: تحریم دیگر سلاحی یک‌طرفه نیست، بلکه بومرنگی است که ترکش‌های آن مستقیماً به اقتصاد و معیشت خود غرب بازگشته و بحران‌های تورمی و سیاسی شدیدی را برای دولتمردانشان رقم زده است. درس بزرگ این واقعیت اقتصادی آن است که پیروزی در نبرد با مستکبر تنها در تحمل فشارها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هنر ما تحمیل هزینه‌های سنگین به دوش دشمن است.

نمونه بارز آن، بحران انرژی و ثبت رکوردهای بی‌سابقه

وی افزود: وقتی غرب به خیال خام خود خواست با تحریم‌های نفتی اقتصاد ما را زمین‌گیر کند، هجوم این سیاست به خودشان بازگشت و قیمت بنزین و اقلام اساسی در خود ایالات متحده و اروپا سر به فلک کشید و دولتمردانشان برای مهار اعتراضات ناچار شدند دست به دامان ذخایر استراتژیک خود شوند. این یعنی همان آتشی که برای خانه دیگران افروخته بودند، دودش پیش از همه چشم خودشان را کور کرد.

دروازه آهنین و هفت‌خوان شکست

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به طرح توخالی دروازه آهنین گفت: آمریکا پس از ناکامی در مسدودکردن کامل دریاها، این بار به‌سوی محاصره زمینی ایران خیز برداشته است؛ غافل از اینکه مرزهای ایران یک خط بسته نیست، بلکه شبکه درهم‌تنیده‌ای از منافع هفت همسایه و هفت راه راهبردی است. واشنگتن برای این محاصره باید هم‌زمان با هفت معضل متفاوت بجنگد: از پیوندهای عمیق با عراق و ترکیه گرفته تا کریدورهای قفقاز، کاسپین، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان. هر کدام خانی است که آمریکا ابزار حل هم‌زمان آن‌ها را ندارد.

شکست استراتژی تحریم

وی تصریح کرد: کامیون‌ها در حرکت‌اند، خطوط ریلی نفس می‌کشند و شبکه اقتصادی ایران با هوشمندی خود را با شرایط تطبیق می‌دهد. دشمن می‌خواست ما را در محاصره خفه کند، اما در هزارتوی هفت‌گانه مرزهای ما خود گرفتار بن‌بست شده است.

بحران خاموش؛ پیری وطن یا خروش نسل‌ها؟

امام جمعه پردیس با اشاره به سالروز ابلاغ قانون جوانی جمعیت گفت: آیا می‌دانید ارزشمندترین سرمایه یک ملت نه نفت است و نه ذخایر زیرزمینی، بلکه نیروی انسانی و نسل جوان است؟ ثروتی که اگر تمام شود، هیچ معدن و چاه نفتی جای آن را نمی‌گیرد. امروز در تقویم تدبیر و درد، دو روز سرنوشت‌ساز داریم: سی‌ام اردیبهشت ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و بیست و چهارم آبان سالروز ابلاغ قانون جوانی جمعیت. اما تلخی ماجرا آنجاست که مسئله جمعیت دیگر یک موضوع آماری یا بخشنامه‌ای نیست؛ بحران بقا و اقتدار است.

آینه آمار جهانی

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به آمارهای بین‌المللی گفت: نرخ باروری در کره جنوبی به حدود هفت دهم و در ژاپن به یک و یک دهم سقوط کرده است؛ کشورهایی که با شتاب به سوی سالمندی مطلق و انقراض خاموش نسل می‌روند. در همین حال، نرخ باروری ایران حدود یک و شش دهم ثبت شده است؛ اگرچه با سطح جانشینی فاصله داریم، اما این هنوز یک فرصت طلایی است؛ فرصتی که اگر امروز از دست برود، فردا حتی با صدها قانون تازه نیز جبران‌ناپذیر خواهد بود. پنجره جمعیتی، پنجره‌ای نیست که همیشه باز بماند.

خط اول با مسئولان و مدیران؛ هشدار بیداری و اقدام

امام جمعه پردیس خطاب به مدیران گفت: قانون جوانی جمعیت با وجود همه کاستی‌ها ابلاغ شد، اما چرا در پیچ‌وخم ادارات و غفلت مدیران معطل مانده است؟ وام‌های فرزندآوری، مسکن خانواده، تسهیلات اشتغال و حمایت‌های شغلی توصیه نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی است. با شعار و همایش گرهی از کار خانواده‌ها باز نمی‌شود. اراده مدیریتی کجاست؟ ائمه جمعه و جماعات و نخبگان زبان گویای مطالبه‌گری‌اند؛ نگذارید آینده این مرز و بوم قربانی پشت‌میزنشینی‌ها و بی‌تدبیری‌ها شود. امروز میدان کار است و فردا بسیار دیر است.

خط دوم با مردم و خانواده‌های عزیز؛ حماسه فردا

وی خطاب به مردم گفت: مادران و پدران گرانقدر! فرزندآوری تنها یک مسئولیت شخصی نیست؛ جهاد بزرگ اجتماعی و پشتوانه اقتدار ایران عزیز است. دشمن با جنگ روانی و اقتصادی می‌خواهد چراغ خانه‌های ما را خاموش کند و ایران را به کشوری پیر و بی‌رمق تبدیل سازد. فرزند، برکت خانه، گل سرسبد زندگی و سرمایه فردای این کشور است. آیا می‌پذیریم خانه‌ای که روزی از خنده کودکان پر بود، به سکوتی سرد بدل شود؟

کلام آخر؛ فرزندآوری، لبیک به ندای آینده‌ساز

حجت‌الاسلام حسینی در پایان تاکید کرد: فرزندآوری هم لبیک به ندای آینده‌ساز رهبر حکیم انقلاب است و هم پاسخی حماسی به نقشه‌های دشمن. بیایید با همتی استوار، هم مدیران را به خط خدمت بکشیم و هم با روشن نگه داشتن چراغ خانواده و نسل‌ها، ایران قوی، جوان و سربلند را بسازیم. امروز روز تصمیم است! روز روشن نگه داشتن چراغ خانواده و ساختن ایران قوی و جوان.