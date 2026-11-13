سکوت مجامع جهانی در برابر رنج مردم غزه محکوم است

گروه استان‌ها – امام‌جمعه میامی با انتقاد از بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در قبال شرایط دشوار آوارگان فلسطینی، گفت: ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه، زندگی زنان و کودکان غزه را در معرض خطرهای جدی ناشی از سرما، سیلاب و نبود امکانات اولیه قرار داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، حجت‌الاسلام «علی فرهادزاده» امام جمعه شهرستان میامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به وضعیت آوارگان نوار غزه اظهار کرد: گزارش‌ها و مستندات منتشرشده از شرایطی حکایت دارد که بسیار دشوارتر از تصور عمومی است؛ بارندگی‌های شدید، تخریب چادرها و بی‌سرپناهی شمار زیادی از مردم، بحران انسانی در این منطقه را تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه کودکان خردسال و خانواده‌های آواره در شرایطی سخت و ناامن به سر می‌برند، افزود: سیلاب، سرمای شدید و فقدان سرپناه، جان افراد بی‌دفاع را تهدید می‌کند؛ با این حال، قدرت‌های جهانی در برابر این وضعیت واکنش مؤثری نشان نمی‌دهند.

امام‌جمعه میامی با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده از سوی نماینده یونیسف درباره وضعیت کودکان غزه تصریح کرد: نهادهای بین‌المللی از ابعاد دردناک این بحران سخن می‌گویند، اما در عمل، اقدام مؤثری برای تأمین نیازهای ابتدایی مردم از جمله چادر، پتو و تجهیزات ضروری انجام نشده است.

«فرهادزاده» ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های امدادی را محکوم کرد و گفت: جلوگیری از امدادرسانی به مردم فلسطین، بخشی از اقدامات جنایتکارانه این رژیم است و مسئولیت پیامدهای انسانی آن بر عهده رژیم صهیونیستی و حامیان آن قرار دارد.

وی در ادامه با انتقاد از نگاه امیدبخش به آمریکا برای حل مشکلات ملت‌ها، خاطرنشان کرد: در شرایطی که قدرت‌های بزرگ در برابر رنج مردم بی‌دفاع غزه و جان‌باختن کودکان سکوت می‌کنند، نمی‌توان از چنین کشورهایی انتظار نجات ملت‌ها را داشت.

امام‌جمعه میامی تأکید کرد: سکوت مجامع بین‌المللی و بی‌تفاوتی قدرت‌های بزرگ در برابر بحران غزه باید مورد توجه کسانی قرارگیرد که برای حل مشکلات ایران به حمایت آمریکا چشم دوخته‌اند.

«فرهادزاده» در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مردم پرداخت و گفت: گرانی و مشکلات زندگی واقعیت‌هایی است که مردم با آن روبه‌رو هستند، اما عبور از این شرایط به صبر، استقامت و حفظ امید نیاز دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حرکت کشور در مسیر پیشرفت افزود: دستیابی به قله‌های پیشرفت بدون تحمل سختی‌ها و عبور از فراز و نشیب‌ها امکان‌پذیر نیست و باید با امیدواری و پایداری این مسیر را ادامه داد.