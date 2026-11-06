آبگرفتگی در دانشگاه سمنان بر اثر بارش شدید باران + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی بارش‌های قابل ملاحظه، بعدازظهر امروز بارندگی شدید و رگباری در شهرستان‌های مهدی‌شهر و شرق شهر سمنان رخ داد که در برخی مناطق به جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر و محورهای ارتباطی منجر شد. در همین راستا، ورود رواناب ناشی از این بارش‌ها موجب آبگرفتگی در محوطه دانشگاه سمنان شده است.





پدیده اقلیمی در ماه‌های اخیر با تغییر الگوهای جوی و بارشی در بخش‌هایی از کشور خودنمایی کرد و افزایش بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت در برخی مناطق، توجه‌ها را به پیامدهای احتمالی این پدیده جلب کرده است.

این پدیده با اثرگذاری بر الگوهای گردش جوی، می‌تواند زمان، شدت و پراکنش بارش‌ها را تغییر دهد و در مناطقی که آمادگی کمتری برای بارش‌های سنگین دارند، احتمال شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب را افزایش دهد.

استان سمنان نیز با توجه به گستره وسیع مناطق کوهستانی و ارتفاعات شمالی و قرارگرفتن بخش‌هایی از استان در دامنه‌های جنوبی البرز، از جمله مناطقی است که بارش‌های شدید و ناگهانی می‌تواند در آن پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، بارش در مدت زمان کوتاه می‌تواند در مناطق شیب‌دار به سرعت به روان‌آب تبدیل شود؛ موضوعی که ضرورت پایش مستمر شرایط جوی، لایروبی و بازگشایی مسیرهای آب و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با احتمال سیلاب را دوچندان کرده است.