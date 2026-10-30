وحدت ملی و پیشرفت علمی، پشتوانه اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان، آیت‌الله «مرتضی مطیعی» نماینده ولی فقیه در استان سمنان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که با حضور جمعی از مردم و مسئولان در مصلای حضرت امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را یادآور وحدت ملی و مقاطع مهمی از تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان با سه رویداد مهم تاریخی پیوند خورده است، به تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ اشاره کرد و پاسداشت این مناسبت را ضروری دانست.

امام جمعه سمنان در تشریح دلایل تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی اظهار کرد: استقلال‌خواهی و آزادی‌طلبی ملت ایران و تبدیل‌شدن کشور به الگویی برای ملت‌های منطقه و جوامع مستضعف، از عوامل اصلی مخالفت آمریکا با ایران است.

اه عزت و اقتدار کشور، با قدرت دنبال می‌شود

وی همچنین پیشرفت‌های هسته‌ای کشور را از دیگر زمینه‌های دشمنی کشورهای غربی برشمرد و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تأکید کرد. وی افزود: ملت ایران با تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ادامه مسیر شهدا، باید راه عزت و اقتدار کشور را با قدرت دنبال کند.

آیت‌الله مطیعی با تأکید بر اهمیت دوره نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت افراد، خانواده، مدرسه و جامعه را سه کانون اثرگذار در تربیت نسل آینده معرفی کرد و گفت: نوجوانان امروز مسئولان و مدیران فردای کشور هستند و خانواده‌ها باید با رفتار محبت‌آمیز، احترام به دیدگاه‌های آنان و پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهاتشان، زمینه رشد فکری و اعتقادی این نسل را فراهم کنند.

وی با اشاره به مسئولیت معلمان و مربیان در تربیت نوجوانان افزود: علاوه بر خانواده و مدرسه، جامعه و مسئولان فرهنگی نیز وظیفه دارند با فراهم‌کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم، رفع موانع و معرفی الگوهای مناسب، زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای نسل جوان را تقویت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، با یادآوری جایگاه شهید «محمدحسین فهمیده» خاطرنشان کرد: پرورش شخصیت‌هایی با چنین ویژگی‌هایی، حاصل نقش‌آفرینی مجموعه‌ای از عوامل تربیتی از جمله خانواده، مدرسه و محیط اجتماعی است.

نقش‌آفرینی نخبگان کشور در ارتقای موقعیت ایران

وی در ادامه با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به نخبگان و ورزشکاران، قدرت علمی و فناوری را از پایه‌های اصلی اقتدار جمهوری اسلامی دانست و یادآور شد: نخبگان کشور با نوآوری، عبور از مرزهای دانش و تلاش بیشتر می‌توانند در ارتقای موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی نقش‌آفرین باشند.

آیت‌الله مطیعی با بیان اینکه تقویت توان ملی به همکاری همه بخش‌های جامعه نیاز دارد، تصریح کرد: مردم، نخبگان، ورزشکاران و دستگاه‌های اجرایی باید با ابتکار و تلاش مضاعف، در مسیر افزایش توانمندی‌ها و اقتدار کشور حرکت کنند.

وی در پایان با قدردانی از عوامل برگزاری هفتمین اجلاسیه نماز دانش‌آموزی در شاهرود، بر ضرورت گسترش فرهنگ دینی و نهادینه‌کردن اقامه نماز در میان دانش‌آموزان تأکید کرد.