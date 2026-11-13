سمنان در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) میزبان پیکرهای ۷ شهید گمنام شد

گروه استان‌ها – هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین وداع و تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام در شهر سمنان برگزار شد و مردم این شهر با حضور در مسیرهای اعلام‌شده، به استقبال پیکرهای این شهیدان رفتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام پیش از ظهر امروز از میدان استاندارد، جنب استخر نور آغاز شد و شرکت‌کنندگان در این آیین به سمت مصلای امیرالمؤمنین(ع) حرکت کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع پیکر این هفت شهید نیز ساعت ۱۵ امروز از معراج‌الشهدا به سمت میدان امام خمینی(ره) سمنان برگزار می‌شود.

هم‌زمانی این مراسم با سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، حال‌وهوای ویژه‌ای به شهر بخشید و اقشار مختلف مردم، از خانواده‌ها و جوانان تا نوجوانان، با حضور در آیین وداع، یاد و نام شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

هفت شهید گمنام که سال‌ها پیش در جبهه‌های نبرد به شهادت رسیدند، امروز در میان بدرقه مردم سمنان تشییع شدند؛ شهیدانی که اگرچه هویت و نامشان همچنان ناشناخته مانده، اما یاد و مسیر ایثار و فداکاری آنان در حافظه تاریخی این سرزمین زنده است.