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میزبانی از دو شهید گمنام؛ افتخاری بزرگ برای مردم دهلران + فیلم
گروه استانها - امروز، پیکر مطهر دو شهید گمنام با استقبال مردم و مسئولان وارد شهرستان دهلران شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام در آستانهٔ سالروز شهادت حضرت زهرا (س) ، شهرستانهای استان ایلام میزبان هفت شهید گمنام بود.
صبح امروز، پیکر مطهر دو شهید گمنام با استقبال مردم و مسئولان وارد شهرستان دهلران شد. همزمان، مراسم وداع با شهدا در شهرستانهای چرداول، درهشهر، چوار، هلیلان، آبدانان، بدره، ایوان، دهلران و ملکشاهی برگزار شد.
مراسم تشییع هفت شهید گمنام قرار است همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، روز جمعه از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی برگزار شود.
سرهنگ پاسدار محمد رحمانی، فرمانده سپاه ناحیه دهلران، در آیین استقبال و وداع با پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با اشاره به افتخار میزبانی مردم این شهرستان از شهدای والامقام اظهار کرد: امروز مفتخریم میزبان پیکرهای پاک و مطهر دو شهید گمنام باشیم؛ شهدایی که حضورشان فضای شهرستان را عطرآگین میکند.
وی افزود: مراسم استقبال از این دو شهید ساعت ۹: ۳۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی در سطح شهر دهلران برگزار شد.
فرمانده ناحیه سپاه دهلران ادامه داد: پس از مراسم استقبال، پیکرهای مطهر شهدا در مدارس شهرستان حضور خواهند یافت و بعدازظهر نیز بخشهای تابعه دهلران میزبان این شهدای والامقام خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با تجمعات شبانه مردم، مراسم «شبی با شهدا» در میادین و محل تجمعات مردمی شهرستان برگزار خواهد شد.
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