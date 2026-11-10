تقویت خودباوری کلید پیشرفت نخبگان در مدارس سمپاد است

گروه استان‌ها - معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش امروز به‌منظور بررسی وضعیت آموزشی مدارس تیزهوشان و حضور در چند برنامه فرهنگی وارد ایلام شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام در نخستین برنامه کاری خود در استان، با حضور در یادمان شهدای گمنام شهر ایلام، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و به‌ویژه شهیده دانش‌آموز «مهدیس حمیدی» ادای احترام کرد. حاضران در این آیین با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و نام دلاورمردی‌ها و ایثارگری‌های شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی پیمان دوباره بستند.

«الهام یاوری» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان در ادامه با اشاره به تنگناها و کمبودها اظهار کرد: با همه توان در کنار کانون‌های سمپاد ایستاده‌ایم و از این پایگاه‌های علمی پشتیبانی می‌کنیم.

وی افزود: دانش‌آموز نخبه زمانی می‌تواند قله‌های علمی را فتح کند که به توانمندی و شایستگی درونی خویش ایمان داشته باشد و این باور ذهنی باید به دست معلمان و مدیران پرورش یابد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی فراهم‌آوری محیطی پرنشاط و آرامش‌بخش را نیازی بنیادین برای دانش‌آموزان خواند و گفت: رویداد مهم و ماندگار در مدارس سمپاد، شکوفایی حال خوب در میان نخبگان است و مدرسه باید برای این سرمایه‌های انسانی نقشی فراتر از یک مکان درسی داشته و همانند خانه‌ای امن باشد.

وی در ادامه بر لزوم معرفی نخبگان به‌عنوان الگو به دانش‌آموزان تأکید کرد و یادآور شد: باید نخبگانی را به دانش‌آموزان معرفی کنیم که از دل مناطق کم‌برخوردار و با سخت‌کوشی به بالاترین جایگاه‌های علمی و دانشگاهی رسیده‌اند، چراکه این نمونه‌های زیسته، بزرگ‌ترین انگیزه و امید را در دل نوجوانان روشن می‌سازند.

یاوری به نقش‌آفرینی سازنده نخبگان اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان باید به این باور برسند که هر کدام از آنان سرچشمه دگرگونی و عنصری اثرگذار در پیرامون خود هستند و باور به این جایگاه، پایه‌گذار خوداتکایی، پذیرش مسئولیت و شتاب در پیشرفت فردی و اجتماعی آنان خواهد شد.

گفتنی است دیدار با مسئولان استانی، نشست با فرهنگیان، بازدید از مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین بررسی نیازمندی‌های مدارس استعدادهای درخشان استان ایلام از دیگر محورهای سفر یک‌روزه رئیس سازمان سمپاد به این استان اعلام شده است.

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