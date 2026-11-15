شرکت زیرساخت به وعده خود برای تکمیل زیرگذر سرابله عمل کند / حادثه آبدانان درس عبرتی برای مدیران باشد

گروه استان‌ها - فرماندار چرداول با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران و جان‌باختن ۱۲ نفر از هم‌استانی‌ها، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغدار، تأکید کرد: هرچند تسلیت گفتن تنها واژه‌ای برای تسکین اندکی از آلام بازماندگان است، اما وظیفه اصلی مدیران، در کنار ابراز همدردی، شناسایی و رفع عوامل و زمینه‌های بروز چنین حوادثی است.

«محمد گراوند» فرماندار چرداول در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران باید برای همه ما مدیران درس عبرتی باشد تا با کار و تلاش و پیش‌بینی به‌موقع، پیش از وقوع حوادث، برای رفع نقاط حادثه‌خیز و مسدود کردن مسیرهای بروز سوانح چاره‌اندیشی کنیم.

وی با اشاره به وضعیت زیرگذر سرابله افزود: این زیرگذر در یکی از نقاط مستعد حادثه قرار گرفته و سال‌هاست با وجود وعده‌های مکرر شرکت زیرساخت، تکمیل آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

فرماندار چرداول بیان کرد: همزمان با آغاز مسئولیت مدیریتی‌ام در شهرستان چرداول، مدیرعامل شرکت زیرساخت وعده تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی این زیرگذر را مطرح کرد، اما با گذشت نزدیک به دو سال، این وعده هنوز به مرحله اجرا و سرانجام نرسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت حساس زیرگذر سرابله و قرار گرفتن آن در مسیر یکی از شریان‌های اصلی استان، تداوم وضعیت موجود می‌تواند زمینه‌ساز حوادث ناگواری مشابه حادثه محور دهلران باشد.

گراوند ادامه داد: مسئولان شرکت زیرساخت باید با درس گرفتن از حادثه تلخ دهلران، به وعده خود برای تکمیل این پروژه و رفع نقطه حادثه‌خیز سرابله عمل کنند. مدیران باید بدانند که پیشگیری از حادثه، بسیار مهم‌تر از واکنش و چاره‌اندیشی پس از وقوع آن است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران دستگاه‌های بالادستی با درک صحیح از شرایط و موقعیت‌های حادثه‌خیز، به‌موقع برای رفع مشکلات اقدام کنند، می‌توان از وقوع بسیاری از این رویدادهای تلخ و خسارت‌بار جلوگیری کرد.

فرماندار چرداول ابراز امیدواری کرد حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران، تلنگری جدی برای مدیران و مسئولان دستگاه‌های بالادستی باشد تا با تأمین و تزریق به‌موقع اعتبارات، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در مناطق مختلف استان، به‌ویژه در حوزه‌های مسئولیتی خود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند؛ چراکه پیشگیری از حوادث، مسئولیتی است که نباید به فردای وقوع یک فاجعه موکول شود.

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