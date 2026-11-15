||23:00
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرنمایشگاه «روستا آباد» ایلام از ۲۶ تا ۲۹ آبان برگزار می‌شود
24بازدید

در گفت وگو با تابناک مطرح کرد:

شرکت زیرساخت به وعده خود برای تکمیل زیرگذر سرابله عمل کند / حادثه آبدانان درس عبرتی برای مدیران باشد

گروه استان‌ها - فرماندار چرداول با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران و جان‌باختن ۱۲ نفر از هم‌استانی‌ها، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های داغدار، تأکید کرد: هرچند تسلیت گفتن تنها واژه‌ای برای تسکین اندکی از آلام بازماندگان است، اما وظیفه اصلی مدیران، در کنار ابراز همدردی، شناسایی و رفع عوامل و زمینه‌های بروز چنین حوادثی است.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4202129تاریخ انتشار: 24 بازدید

فرماندار چرداول

 «محمد گراوند» فرماندار چرداول در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران باید برای همه ما مدیران درس عبرتی باشد تا با کار و تلاش و پیش‌بینی به‌موقع، پیش از وقوع حوادث، برای رفع نقاط حادثه‌خیز و مسدود کردن مسیرهای بروز سوانح چاره‌اندیشی کنیم.

وی با اشاره به وضعیت زیرگذر سرابله افزود: این زیرگذر در یکی از نقاط مستعد حادثه قرار گرفته و سال‌هاست با وجود وعده‌های مکرر شرکت زیرساخت، تکمیل آن همچنان بلاتکلیف مانده است.

فرماندار چرداول بیان کرد: همزمان با آغاز مسئولیت مدیریتی‌ام در شهرستان چرداول، مدیرعامل شرکت زیرساخت وعده تأمین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی این زیرگذر را مطرح کرد، اما با گذشت نزدیک به دو سال، این وعده هنوز به مرحله اجرا و سرانجام نرسیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به موقعیت حساس زیرگذر سرابله و قرار گرفتن آن در مسیر یکی از شریان‌های اصلی استان، تداوم وضعیت موجود می‌تواند زمینه‌ساز حوادث ناگواری مشابه حادثه محور دهلران باشد.

گراوند ادامه داد: مسئولان شرکت زیرساخت باید با درس گرفتن از حادثه تلخ دهلران، به وعده خود برای تکمیل این پروژه و رفع نقطه حادثه‌خیز سرابله عمل کنند. مدیران باید بدانند که پیشگیری از حادثه، بسیار مهم‌تر از واکنش و چاره‌اندیشی پس از وقوع آن است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیران دستگاه‌های بالادستی با درک صحیح از شرایط و موقعیت‌های حادثه‌خیز، به‌موقع برای رفع مشکلات اقدام کنند، می‌توان از وقوع بسیاری از این رویدادهای تلخ و خسارت‌بار جلوگیری کرد.

فرماندار چرداول  ابراز امیدواری کرد حادثه تلخ واژگونی اتوبوس در محور دهلران، تلنگری جدی برای مدیران و مسئولان دستگاه‌های بالادستی باشد تا با تأمین و تزریق به‌موقع اعتبارات، نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در مناطق مختلف استان، به‌ویژه در حوزه‌های مسئولیتی خود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند؛ چراکه پیشگیری از حوادث، مسئولیتی است که نباید به فردای وقوع یک فاجعه موکول شود.

انتهای پیام/

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

شرکت زیرساختفرماندار چرداولمسیر موصلاتی چرداول

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.