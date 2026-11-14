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شمار فوتی‌های واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری به ۱۰ نفر رسید + فیلم

گروه استان‌ها - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران، از جان‌باختن حدود ۱۰ نفر در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL در کیلومتر ۱۰ محور دشت‌عباس به مورموری خبر داد.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201892تاریخ انتشار: 18 بازدید

هلال احمر دهلران

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: متأسفانه در پی این حادثه و با وجود انجام اقدامات امدادی و خدمات پیش‌بیمارستانی، حدود ۱۰ نفر از سرنشینان اتوبوس در محل حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۰ نفر از مصدومان با تلاش نیروهای امدادی و استفاده از آمبولانس‌های دستگاه‌های امدادرسان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران ادامه داد: وضعیت تعدادی از مصدومان وخیم ارزیابی شده و این افراد برای دریافت خدمات درمانی و اقدامات تخصصی‌تر به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

وی با اشاره به شرایط حادثه و ادامه عملیات امدادرسانی، بر تلاش نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

جزئیات تکمیلی درباره تعداد قطعی جان‌باختگان و آخرین وضعیت مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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