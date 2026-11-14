گروه استان‌ها - رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران، از جان‌باختن حدود ۱۰ نفر در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL در کیلومتر ۱۰ محور دشت‌عباس به مورموری خبر داد.

شمار فوتی‌های واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس ـ مورموری به ۱۰ نفر رسید + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «یونس چوبین» رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار کرد: متأسفانه در پی این حادثه و با وجود انجام اقدامات امدادی و خدمات پیش‌بیمارستانی، حدود ۱۰ نفر از سرنشینان اتوبوس در محل حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۰ نفر از مصدومان با تلاش نیروهای امدادی و استفاده از آمبولانس‌های دستگاه‌های امدادرسان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران ادامه داد: وضعیت تعدادی از مصدومان وخیم ارزیابی شده و این افراد برای دریافت خدمات درمانی و اقدامات تخصصی‌تر به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.

وی با اشاره به شرایط حادثه و ادامه عملیات امدادرسانی، بر تلاش نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

جزئیات تکمیلی درباره تعداد قطعی جان‌باختگان و آخرین وضعیت مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.