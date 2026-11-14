گروه استان‌ها - واژگونی یک دستگاه اتوبوس سرویس کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه در محور دشت‌عباس به مورموری، تاکنون پنج کشته و بیش از 14مصدوم بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «یونس چوبین» معاون مدیرعامل و رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ویژه دهلران، در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی واژگونی اتوبوس، تمامی پایگاه‌های امداد و نجات و نیروهای عملیاتی شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به وسعت و شدت حادثه، نیروهای امدادی شهرستان‌های معین آبدانان و دره‌شهر، استان خوزستان، اورژانس و نیروهای امدادی شرکت‌های منطقه نیز برای مشارکت در عملیات امدادرسانی فراخوان و به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه تاکنون پنج فوتی و بیش از ۱۴ مصدوم داشته است و کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی در حال ارائه خدمات درمانی به مصدومان هستند.

همچنین چهار دستگاه آمبولانس سبک و دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شده‌اند.

عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی در حال رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان هستند.

اخبار تکمیلی درباره جزئیات حادثه و آخرین وضعیت مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.