گروه استان‌ها - خرید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به ارزش ۲۸ میلیارد تومان، افزایش خدمات درمانی و پیگیری رفع موانع توسعه مراکز درمانی در استان ایلام، درحال انجام است که در این زمینه مراکز درمانی استان با پنج دستگاه پیشرفته

دکتر «کبری محمدی» سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان ایلام ، با تأکید بر ضرورت تعامل و همفکری با جامعه هدف این سازمان اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف و ارتقای سطح خدمات درمانی، به همراهی و همفکری همه ظرفیت‌ها نیاز داریم و قطعاً دغدغه‌های شما را که همان دغدغه‌های مردم، به‌ویژه جامعه کارگری و بازنشستگی است، با دقت دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: مدیریت درمان از نقدهای منصفانه استقبال می‌کند و معتقد است شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات جامعه هدف، نقش مهمی در شناسایی مشکلات و بهبود کیفیت خدمات دارد.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تجهیز مراکز درمانی استان در سال جاری تاکید کرد: در این راستا، تأمین پنج دستگاه پزشکی و آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته که ارزش مجموع آن‌ها حدود ۲۸ میلیارد تومان است.

وی نخستین دستگاه را ماموگرافی دیجیتال با ارزش ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۱۲ میلیارد تومان با همکاری مدیریت درمان به استان اختصاص یافته است. این دستگاه از تجهیزات پیشرفته تصویربرداری پزشکی به شمار می‌رود که برای غربالگری و تشخیص زودهنگام ناهنجاری‌ها و بیماری‌های پستان، از جمله سرطان سینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محمدی دومین دستگاه را ایمونوآنالایزر به ارزش پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و یادآور شد: این دستگاه برای سنجش هورمون‌ها و انجام طیف گسترده‌ای از آزمایش‌های تشخیصی در آزمایشگاه کاربرد دارد و با برخورداری از سیستم شناسایی بارکد و مدیریت معرف‌ها، به کاهش خطاهای احتمالی و افزایش دقت آزمایش‌ها کمک می‌کند. این تجهیزات به بیمارستان شهدای زاگرس منتقل خواهد شد.

تأمین اتوآنالایزر بیوشیمی ۴۰۰ تست برای درمانگاه آبدانان

وی با اشاره به تأمین اتوآنالایزر بیوشیمی ۴۰۰ تست برای درمانگاه آبدانان به ارزش ۶ میلیارد تومان ادامه داد: این دستگاه در انجام آزمایش‌های بیوشیمی بالینی، بررسی آنزیم‌های کبدی و کلیوی و سنجش شاخص‌های متابولیک کاربرد دارد و با افزایش سرعت و دقت آزمایش‌ها، کاهش خطای انسانی و تسهیل فرآیند تحلیل نتایج، نقش مؤثری در ارتقای خدمات آزمایشگاهی ایفا می‌کند.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی ایلام همچنین از قرار گرفتن یک دستگاه اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در فرآیند خرید خبر داد و اظهار کرد: این دستگاه برای سنجش میزان جذب و عبور نور در طول‌موج‌های مختلف، شناسایی ترکیبات و تعیین غلظت مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای درمانگاه آبدانان پیش‌بینی شده است.

وی پنجمین دستگاه را فسفر پلیت رادیوگرافی تک‌دندان عنوان کرد و افزود: این تجهیزات با هدف دیجیتالی‌کردن تصاویر رادیوگرافی دندان و کمک به تشخیص دقیق‌تر ناهنجاری‌ها و بیماری‌های دهان و دندان برای درمانگاه آبدانان در نظر گرفته شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: با تلاش همکاران واحدهای درمان و مالی، فرآیند مناقصه مربوط به تأمین این پنج دستگاه انجام شده و تجهیزات مذکور در مرحله خرید قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بررسی آمار فعالیت واحدهای مختلف درمانی، بیانگر افزایش حجم خدمات و مراجعات در بخش‌های مختلف است.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به آمار مربوط به خدمات پزشکان عمومی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد خدمات و مراجعات این بخش از ۳۳۹ هزار و ۲۹۲ مورد در سال گذشته به ۳۶۱ هزار و ۶۳۲ مورد افزایش یافته است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، ۳۲ هزار و ۹ مورد ویزیت پزشک عمومی به ثبت رسیده است.

وی افزود: مراجعات به واحد داروخانه نیز از ۳۴ هزار و ۸۴۶ مورد در سال گذشته به ۳۲۷ هزار و ۱۳۷ مورد در نیمه نخست سال جاری رسیده است. در بخش آزمایشگاه نیز میزان فعالیت‌ها از ۲۷ هزار و ۱۷۷ مورد به ۲۹ هزار و ۷۹۴ مورد افزایش یافته است.

افزایش خدمات زایمان!

محمدی همچنین با اشاره به افزایش خدمات زایمان خاطرنشان کرد: تعداد زایمان‌های طبیعی و سزارین نیز در نیمه نخست سال جاری به ۱۹۴ مورد رسیده که در مقایسه با ۶ مورد ثبت‌شده در دوره مورد اشاره، افزایش داشته است.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام، به موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، تعیین تکلیف و دریافت پایان‌کار بیمارستان است که با وجود پیگیری‌های مستمر مدیریت درمان، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، همچنان با موانعی مواجه است.

وی افزود: تا زمان رفع مشکلات مربوط به پایان‌کار بیمارستان و تعیین تکلیف مسائل قراردادی با بیمه‌های تکمیلی، امکان توسعه همکاری‌ها و انعقاد قراردادهای جدید با برخی بیمه‌ها، از جمله بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، فراهم نخواهد شد.

محمدی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی درمانی استان اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی درمانگاه شماره ۲، واقع در بالاتر از چهارراه مادر، به ۴۸ درصد رسیده و درمانگاه دی‌کلینیک میدان میلاد نیز در مسیر تکمیل قرار دارد.

وی همچنین از پیگیری توسعه مراکز درمانی در شهرستان‌های استان خبر داد و یادآور شد: در شهرستان سرابله، فرآیند اخذ مجوز ساخت در زمین موردنظر در حال انجام است و هم‌زمان با پیگیری خرید زمین، اقدامات لازم برای اجاره یک ملک به‌منظور راه‌اندازی مرکز درمانی نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان ایلام درباره وضعیت شهرستان ایوان نیز اظهار کرد: یک ملک مورد تأیید سازمان برای اجاره شناسایی شده و اقدامات مربوط به آن در حال پیگیری است. هم‌زمان، تلاش برای خرید ملک مناسب در این شهرستان نیز ادامه دارد تا زمینه توسعه خدمات درمانی و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده فراهم شود.

محمدی با اشاره به پروژه‌های درمانی سایر شهرستان‌ها از پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصدی مرکز درمانی شهر دره شهر خبر داد و بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای و گسترش درمانگاه‌های تخصصی در شهرستان‌های استان تأکید کرد.