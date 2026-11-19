گروه استان‌ها - تونل کبیرکوه در استان ایلام، فراتر از یک پروژه عمرانی، نمادی از توان مهندسی کشور در عبور از موانع طبیعی و ایجاد مسیرهای تازه برای توسعه است؛ ابرپروژه‌ای که با عبور از دل رشته‌کوه زاگرس، افق تازه‌ای پیش روی ارتباطات جاده‌ای جنوب ایلام، مرکز کشور و مسیرهای منتهی به مرزهای غربی گشوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، طبیعت کوهستانی زاگرس همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه راه‌های ارتباطی در غرب کشور بوده است؛ جایی که ارتفاعات بلند، گردنه‌های صعب‌العبور و مسیرهای پرپیچ‌وخم، ارتباط میان مناطق مختلف را دشوار می‌کردند. در چنین جغرافیایی، احداث تونل کبیرکوه را می‌توان نمونه‌ای برجسته از غلبه دانش مهندسی بر محدودیت‌های طبیعی و تبدیل یک مانع جغرافیایی به فرصتی برای توسعه دانست.

این پروژه عظیم در محور ارتباطی شهرستان‌های آبدانان و دره‌شهر اجرا شده و با طول ۴ هزار و ۷۵۰ متر برای تونل اصلی، در کنار تونل‌های فرعی به طول مجموع ۲ هزار و ۲۵۰ متر، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های تونل‌سازی جاده‌ای کشور به شمار می‌رود. مجموع طول تونل‌های این مجموعه به حدود هفت کیلومتر می‌رسد؛ عددی که ابعاد عملیات مهندسی و دشواری اجرای این طرح در دل رشته‌کوه کبیرکوه را نشان می‌دهد.

بر اساس اظهارات مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان ایلام، تونل کبیرکوه به‌عنوان طولانی‌ترین تونل جاده‌ای کشور معرفی شده است. البته در بیان این عنوان باید میان طول تونل اصلی و مجموع تونل‌های یک مجموعه تفاوت قائل شد؛ با این حال، ابعاد فنی پروژه و حجم عملیات اجرایی آن، جایگاه ویژه‌ای برای این طرح در پروژه‌های راه‌سازی کشور ایجاد کرده است.

اجرای این طرح از سال ۱۳۹۲ وارد مرحله عملیاتی شد و سال‌ها تلاش مهندسان، متخصصان، نیروهای اجرایی و مجموعه‌های مرتبط را به همراه داشت. عبور از لایه‌های سخت زمین‌شناسی، عملیات حفاری در عمق کوهستان، ایجاد سازه‌های ایمن و احداث مسیرهای دسترسی، تنها بخشی از پیچیدگی‌های فنی پروژه‌ای است که تحقق آن نیازمند دانش تخصصی، تجهیزات پیشرفته و استمرار فعالیت‌های عمرانی بوده است.

با بهره‌برداری از این تونل در آبان‌ماه ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین موانع ارتباطی میان آبدانان و دره‌شهر تا حد زیادی برطرف شد. مسیری که پیش از این با گردنه‌های متعدد، پیچ‌های خطرناک و شرایط دشوار تردد شناخته می‌شد، اکنون از طریق تونل امکان عبور آسان‌تر و ایمن‌تر خودروها را فراهم کرده است. همچنین با بهره‌برداری از این پروژه، حدود ۲۱ کیلومتر از مسیر ارتباطی این دو شهرستان کاهش یافته است.

اهمیت تونل کبیرکوه تنها به ارتباط دو شهرستان محدود نمی‌شود؛ این پروژه می‌تواند به یکی از حلقه‌های مهم تکمیل شبکه ارتباطی جنوب به مرکز کشور تبدیل شود. قرار گرفتن این محور در شبکه راه‌های ارتباطی استان ایلام، ظرفیت اتصال مناطق جنوبی استان به محورهای ارتباطی لرستان، استان‌های مرکزی و سایر مسیرهای ملی را تقویت می‌کند و زمینه دسترسی مناسب‌تر به بازارهای اقتصادی و مراکز جمعیتی کشور را فراهم می‌آورد.

از منظر ملی نیز این پروژه در صورت تکمیل و ارتقای محورهای مکمل، می‌تواند در تقویت ارتباطات حمل‌ونقلی میان استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان و مناطق مرکزی کشور نقش‌آفرین باشد. این ظرفیت به‌ویژه برای حمل‌ونقل کالا، جابه‌جایی محصولات کشاورزی و تسهیل ارتباط مناطق غربی با شبکه سراسری راه‌های کشور اهمیت دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه ارتباطی ایلام را در معادلات حمل‌ونقل منطقه‌ای ارتقا دهد.

یکی دیگر از ابعاد راهبردی تونل کبیرکوه، ارتباط آن با شبکه راه‌های منتهی به مرزهای بین‌المللی استان ایلام است. نزدیکی جغرافیایی و ارتباط شبکه‌ای این محور با مسیرهای منتهی به مهران و دیگر گذرگاه‌های مرزی، در صورت تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، می‌تواند به توزیع بهتر ترافیک، تسهیل تردد زائران اربعین و تقویت ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی استان کمک کند.

از سوی دیگر، کاهش فاصله و زمان سفر میان مناطق مختلف استان، آثار مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت. دسترسی آسان‌تر شهروندان آبدانان و مناطق پیرامونی به مراکز درمانی، آموزشی، اداری و خدماتی در دیگر شهرستان‌ها، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و افزایش ایمنی سفر، از جمله دستاوردهایی است که اهمیت اجتماعی این پروژه را در کنار ارزش اقتصادی آن برجسته می‌کند.

ظرفیت‌های اقتصادی جنوب ایلام نیز می‌تواند از مزایای این زیرساخت بهره‌مند شود. شهرستان‌های آبدانان و دره‌شهر از ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و تاریخی قابل توجهی برخوردارند و بهبود راه‌های ارتباطی می‌تواند زمینه عرضه سریع‌تر محصولات، رونق گردشگری طبیعی و تاریخی، افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کند. در واقع، تونل کبیرکوه تنها یک مسیر عبور نیست، بلکه بستری برای فعال‌تر شدن ظرفیت‌های کمتر بهره‌برداری‌شده منطقه به شمار می‌رود.

آنچه این پروژه را از بسیاری از طرح‌های عمرانی متمایز می‌کند، ابعاد مهندسی آن در مواجهه با یکی از سخت‌ترین عوارض طبیعی زاگرس است. عبور چندین کیلومتر مسیر از دل کوهستان و ایجاد مجموعه‌ای متشکل از تونل اصلی و تونل‌های فرعی، نشان‌دهنده توان فنی متخصصان ایرانی در اجرای پروژه‌های پیچیده زیرساختی است؛ پروژه‌ای که می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای از تبدیل دانش، تخصص و اراده اجرایی به یک دستاورد ماندگار ملی مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تونل کبیرکوه نیازمند نگاه فراتر از محدوده خود پروژه است. تکمیل راه‌های دسترسی، بهسازی محورهای ارتباطی منتهی به شهرستان‌های جنوبی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توجه به ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی منطقه، ضرورت‌هایی هستند که می‌توانند ارزش واقعی این سرمایه‌گذاری بزرگ را در سطح استان و کشور نمایان‌تر کنند.

تونل کبیرکوه امروز نمادی از یک واقعیت مهم در مسیر توسعه ایلام است؛ اینکه محدودیت‌های جغرافیایی، هرچند دشوار و پرهزینه، با تکیه بر دانش مهندسی، برنامه‌ریزی و استمرار سرمایه‌گذاری قابل تبدیل به فرصت هستند. این پروژه نشان داد که می‌توان از دل کوهستان مسیر تازه‌ای گشود و فاصله میان مناطق کمتر برخوردار و شبکه‌های بزرگ ارتباطی کشور را کاهش داد؛ مسیری که امید به توسعه متوازن‌تر و آینده‌ای روشن‌تر را در جنوب استان ایلام تقویت می‌کند.

کبیرکوه دیگر صرفاً یک مانع طبیعی در مسیر ارتباطی جنوب ایلام نیست؛ تونلی است که می‌تواند به نماد عبور از محدودیت‌ها، پیوند ظرفیت‌های اقتصادی و گامی ماندگار در مسیر توسعه زیرساختی استان تبدیل شود.