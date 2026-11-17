گروه استان‌ها - مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام با اشاره به آمار ۲۶۷ بیمار دیالیزی و حدود ۱۶۵ بیمار پیوندی در استان، روند رو به افزایش شیب بیماری‌های کلیوی در استان و غرب کشور را «قابل توجه» توصیف کرد و بر لزوم انجام تست‌های روتین و اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم و نهادهای درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام دکتر «حمدرضا کیخاوندی» مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ایلام به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی، با اعلام این آمار اظهار کرد: خطر بیماری‌های کلیوی همه افراد جامعه را تهدید می‌کند و این خطر به‌ویژه در منطقه غرب کشور و استان ایلام جدی‌تر است.

وی افزود: امسال با کمک یکی از خیران، تعدادی دستگاه دیالیز از سوی انجمن مرکز تأمین شد و با رایزنی انجمن ایلام، دو دستگاه دیالیز تهیه و به دانشگاه علوم پزشکی استان تحویل داده شد.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام ادامه داد: همچنین یک تخت دیالیز در سفارش است که پس از آماده شدن به دانشگاه تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به آمار بیماران عنوان کرد: هم‌اکنون ۲۶۷ بیمار دیالیزی و حدود ۱۶۵ بیمار پیوندی در استان ایلام وجود دارد. این آمار متأسفانه سال به سال در حال افزایش است و شیب قابل توجهی دارد؛ موضوعی که رعایت نکات پیشگیری از سوی مردم، انجام تست‌های روتین و اقدامات لازم از سوی نهادهای درمانی ذی‌ربط را ضروری می‌کند.

کیخاوندی با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ ساله فعالیت این انجمن یادآور شد: در این مجموعه، تمام خدمات به بیماران پیوندی به‌طور کامل رایگان ارائه می‌شود و علاوه بر آن، عواید حاصل از درآمد درمانگاه صرف بیماران دیالیزی و پیوندی می‌شود؛ به این شکل که مستمری ماهیانه به‌صورت بسته‌های حمایتی مستمر به بیماران دیالیزی پرداخت می‌شود و برای بیماران پیوندی نیز هزینه فاکتورهای دارویی مرتبط با بیماری آنان تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: این مبالغ طی سال‌های گذشته افزایش یافته و امسال افزایش ۵۰ درصدی برای میزان مستمری‌ها در نظر گرفته شده است؛ هرچند این مبلغ ممکن است همچنان کفاف همه هزینه‌ها را ندهد، اما در حد توان انجمن ایلام است. در زمینه تأمین فاکتورهای دارویی نیز انجمن از سال‌های گذشته بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایلام، تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایلام تصمیم خود برای تهیه حداقل دو نوبت بسته‌های آماده حمایتی در سال را اعلام کرده است که نخستین آن پیش از عید نوروز به بیماران تقدیم می‌شود. همچنین بر نیاز استان به ایجاد یک بخش غیردولتی دیالیز و ضرورت توجه به تأمین کادر انسانی مجرب، تجهیزات و ملزومات گران‌قیمت این بخش تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه استان ایلام از استان‌های محروم است و حجم مشکلات زیاد است، گفت: هر آنچه در توانمان باشد می‌گذاریم.

کیخاوندی همچنین با اشاره به بازدید از بخش دیالیز بیمارستان رازی که «نسبتاً مجهز و دارای دستگاه‌های نوعی» است و بخش دیالیز بیمارستان مصطفی (ص) که در یک سال اخیر بسیاری از دستگاه‌های آن بازسازی، تعمیر یا نو خریداری شده، بر لزوم نگاه فراتر از تجهیزات و توجه به کادر انسانی با تجربه، حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیر و ریسک‌پذیر تأکید کرد.