گروه استان‌ها - جلسه فوق‌العاده کمیته انرژی و شورای اداری استان ایلام به ریاست استاندار و با حضور معاونان، مدیران کل ستادی و تمامی مدیران عضو شورای اداری برگزار شد و در آن، پیشنهاد ارائه شده مبنی بر روشن‌ کردن موتورخانه‌های مدارس در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۱۰ صبح، مورد موافقت استاندار قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، در این جلسه با ارائه پیشنهاد روشن‌کردن موتورخانه‌های مدارس در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۱۰ صبح، بر ضرورت تأمین گرمایش مطلوب کلاس‌های درس در ساعات آغازین روز شد؛ پیشنهادی که مورد موافقت استاندار ایلام قرار گرفت و به تصویب جلسه رسید.

البته با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، موتورخانه‌های مدارس در ساعات ابتدایی صبح که دمای هوا در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، فعال خواهند شد تا فضای آموزشی از نخستین ساعات روز از گرمایش کافی و مطلوب برخوردار باشد.

گفتنی است در این جلسه اعلام شد که تأمین آسایش حرارتی دانش‌آموزان و معلمان باید جزو اولویت‌های مسئولان استانی باشد. همچنین این امیدواری وجود دارد که با اجرایی شدن این طرج، شاهد برگزاری هرچه بهتر کلاس‌های درس در محیطی امن و گرم باشیم.

گفتنی است این جلسه با محوریت پایش مصرف گاز ادارات و اماکن عمومی برگزار شد و مصوبات آن با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، مدیریت بهینه مصرف و صیانت از منابع ملی و سلامت شهروندان اجرایی خواهد شد.