در حالی که دولت با اطمینان از عدم قطع برق و گاز صنایع خبر می‌داد اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید و زنجیره‌ای از خاموشی‌های گسترده که حتی یک هفته پس از قول‌های رسمی، همچنان صنایع و کارخانه‌های سیمان را به تعطیلی کشانده است.

وزیر نیرو قول عدم قطعی می‌دهد، اما در عمل برق و گاز صنایع قطع می‌شود / فاصله بین اظهارات رسمی دولت و واقعیت میدانی جای سوال دارد!

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت تابناک ، تضاد بین حرف‌های دولت و وضعیت وخیم واحدهای تولیدی، پرده از یک بن‌بست مدیریتی در وزارت نیرو برمی دارد و آن این است که وقتی کارخانه‌ها در تاریکی فرو می‌روند اما وزیر می‌گوید قطع نمی‌کنیم، دیگر بحث ناترازی نیست بلکه صداقت در مدیریت است اما سوال این است که آیا دولت راهکاری برای نجات تولید دارد یا تنها به قول دادن اکتفا کرده است؟

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس درخصوص ناترازی در شبکه گاز و برق واحدهای تولیدی به خبرنگار حوزه صنعت تابناک گفت: مدیریت بحران گاز و برق باید بر پایه تدبیر باشد و ما با مجموعه‌های تولیدی متعددی روبرو هستیم که قطع انرژی، آن‌ها را در یک زنجیره بزرگ از تعطیلی قرار می‌دهد بنابراین باید الگویی دقیق تعریف شود تا واحدهایی که با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارند، در اولویت قرار گرفته و دچار قطعی نشوند. البته صادقانه باید گفت که امسال به دلیل حملات بی رحمانه متجاوزین آمریکایی و جنایاتی که در حق مردم ایران کردند، ساختار تولید ما آسیب دید و با مشکلات جدی مواجه شدیم هرچند با تلاش‌های جدی، بخش زیادی از این آسیب‌ها جبران شد، اما همچنان باید با تدبیر عمل کنیم و اولویت باید با صنایع پایین دستی و زنجیره‌های تولیدی باشد تا کمترین فشار به بدنه تولید وارد شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در مورد قطع برق و گاز در واحدهای صنعتی به ویژه کارخانه های سیمان گفت : واقعیت این است اکثر واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها خصوصا کارخانه های سیمان به دلیل ناترازی شدید گاز، دچار خاموشی‌های گسترده شده‌اند اما این نکته جای شگفتی دارد که دولت و وزیر نیرو اعلام کردند که صنایع را قطع نمی‌کنند؛ اما هنوز یک هفته از این اعلام نگذشته و در واقعیت، قطع برق و گاز صنایع همچنان ادامه دارد. بنابراین وقتی بین اظهارات رسمی و واقعیت میدانی اینقدر فاصله باشد، جای سوال است که علت چیست؟ که ادعا می‌شود اقداماتی صورت گرفته که دیگر قطعی‌ها تکرار نمی‌شود اما سوال همچنان باقی است پس چرا کارخانه‌ها همچنان خاموش‌اند؟

سلیمی افزود: مجلس و به طور خاص کمیسیون صنایع با حساسیت بسیار زیادی وارد این میدان عمل شده اند و این مساله را در کمیسیون، به دلیل حمایت از تولید، با دقت مورد بررسی قرار داده شده و توقع این است که در این حوزه تدبیر واقعی به جای وعده‌های توخالی صورت بگیرد بنابراین بسیار جای تأسف است که وزیر نیرو قول عدم قطعی را می دهند اما در عمل برق و گاز صنایع قطع می شود البته مردم و تولیدکنندگان زمانی که این اظهارات را می‌شنوند، توقع دارند که اقدامات عملی با حرف‌ها هم‌سو باشد.