قیمت انواع شیر بطری در فروشگاه‌های تهران امروز دوباره تغییر کرد و برخی محصولات ۹۰۰ گرمی با افزایش تا ۲۰ هزار تومانی به ۱۸۰ هزار تومان رسیدند؛ اتفاقی که تنها یک روز پس از تصویب نرخ جدید شیر خام رخ داده است.

به گزارش تابناک؛ خریدارانی که این هفته برای خرید شیر به فروشگاه‌ها مراجعه کردند، با برچسب‌های قیمتی تازه‌ای روبه‌رو شدند؛ قیمت برخی شیرهای بطری نسبت به روز گذشته تا ۱۲.۵ درصد افزایش یافته و بهای بعضی محصولات ۹۰۰ گرمی به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی میدانی از فروشگاه‌های منطقه ۱۹ تهران نشان می‌دهد قیمت یک برند شیر از ۱۶۰ به ۱۸۰ هزار تومان، برند دیگر از ۱۵۴ به ۱۷۴ هزار تومان و محصولی دیگر از ۱۳۶ به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.

این دومین تغییر قیمت شیر در فاصله‌ای کوتاه است. صنایع لبنی طی یکی دو هفته گذشته نیز با استناد به افزایش احتمالی نرخ شیر خام، قیمت محصولات خود را بالا برده بودند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد. سه روز پیش کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نرخ شیر خام را از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش داد. حالا صنایع لبنی بار دیگر قیمت‌ها را تغییر داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که اجرای نرخ جدید شیر خام قرار بود یک هفته پس از ابلاغ آغاز شود.

یک پرسش مهم برای خریداران باقی می‌ماند: چرا قیمت شیر پیش از اجرای مصوبه جدید، دوباره افزایش یافته است؟

ابهام در مبنا یا فزایش ۱۲.۵درصدی قیمت محصولات لبنی وسهم هزینه‌های تولید

شیر خام حدود ۶۰ درصد هزینه تولید محصولات لبنی را تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت محصولات نهایی، آن هم پس از افزایش قبلی، این پرسش را مطرح می‌کند که مبنای محاسبه قیمت‌های جدید چیست و سهم سایر هزینه‌های تولید چقدر بوده است؟

موضوع فقط برچسب قیمت روی بطری‌ها نیست؛ پای سفره و سلامت مردم در میان است. سرانه مصرف شیر در ایران طی سال‌های گذشته از حدود ۹۰ کیلوگرم به نزدیک ۵۰ کیلوگرم کاهش یافته؛ درحالی‌که میانگین جهانی حدود ۱۸۰ کیلوگرم است و در برخی کشورها به ۳۵۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم می‌رسد.

وقتی یک بطری شیر ۹۰۰ گرمی به ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که خرید روزانه آن برای بخشی از خانوارها دشوارتر شود. کاهش مصرف لبنیات نیز می‌تواند پیامدهای تغذیه‌ای و بهداشتی به دنبال داشته باشد. وزارت بهداشت پیش‌تر میانگین چهار دندان پوسیده برای هر ایرانی را اعلام کرده است.

منبع: فارس



