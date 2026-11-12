قهوه و دلار در پنج سال چقدر گران شدند؟

بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کم‌سابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش تابناک؛ بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کم‌سابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.