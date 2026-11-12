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آخرین خبرقیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵؛ نرخ فروش حواله دلار از ۱۹۱ هزار تومان گذشت
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قهوه و دلار در پنج سال چقدر گران شدند؟

بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کم‌سابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کد خبر: 4201410تاریخ انتشار: 705 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کم‌سابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

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