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قهوه و دلار در پنج سال چقدر گران شدند؟
بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان میدهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کمسابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش تابناک؛ بررسی آمارهای ۵ ساله (از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵) نشان میدهد که قیمت دلار از حدود ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، در حالی که میانگین قیمت هر کیلوگرم قهوه خام با جهشی کمسابقه از ۱۰۵ هزار تومان عبور کرده و به حدود ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
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