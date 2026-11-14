فیلمبرداری «سایه شب» از نیمه گذشت

به گزارش تابناک؛ فیلمبرداری سایه شب به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در تهران ادامه دارد و بیش از ۵۰ درصد فیلمبرداری شده است.

تاکنون نورا هاشمی، علیرضا جعفری، ملیکا شریفی نیا، رامین ناصرنصیر، پیام احمدی نیا، امید روحانی، پناه بهنامی فر (بازیگر خردسال) ، غزاله اکرمی، محمدرسول صفری، سارا مقربی و نسیم ادبی جلوی دوربین حاضر شدند و بزودی بازیگران دیگری هم به پروژه اضافه خواهند شد.

عوامل فیلم عبارتند از:

کارگردان: شاهد احمدلو

تهیه کننده و مدیرتولید: علی قائم‌مقامی

مدیر فیلم‌برداری: حسین سیدیان

تدوین: یوسف بخشایش

طراح چهره پردازی امید گلزاده

فیلمنامه: اسماعیل رمضانی

بازنویسی فیلم نامه: شهاب احمدلو

صداگذار: مهدی جمشیدیان

صدابردار: آرش برومند

طراح صحنه: امیرعباس دهقانی

طراح لباس: سحر سجادصادقی

عکاس: شهاب احمدلو

دستیار اول کارگردان: بهرام ابراهیمی ثمرین

برنامه ریز: سجاد رعیت

منشی صحنه: لیلا مربی

دستیار تولید: مجید کسایی زاده

مدیر تدارکات: بهمن بهرمند

مجری چهره‌پردازی: الهه ستاری

دستیار برنامه ریز: شادی حسینی

دستیار دوم کارگردان: کارولین اوتیک یانس

دستیار سوم کارگردان: علی شاکری

سرپرست گروه فیلمبرداری: علیرضا شریف زاده

دستیاران اول فیلمبردار: محسن میناییان فر، مهدی خادمی

گروه فیلمبرداری: احسان مرادی، صبا عنایتی فر، رادین قدم شاه، امیرحسین امینی یزدی

دستیاران صدابردار: علی لطفی، فرزان اصغرزاده

اصلاح رنگ و نور: لابراتوار پیشگامان آریا

دستیار تدوین: محمدحسن گیلان

دستیار لباس: ساقی زواری

دستیار صحنه: یونس عقیلی

دستیار مجری چهره‌پردازی: ثمین پاک نیت

گروه تدارکات: سعید مرادآبادی، امیر رامندی، ارشیا احمدی