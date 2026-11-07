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پرویز حبیبپور درگذشت
پرویز حبیبپور - نقاش پیشکسوت - از دنیا رفت.
به گزارش تابناک، این هنرمند پس از طی دورهای بیماری امروز، ۱۶ آبان، در سن ۹۱ سالگی درگذشت.
پرویز حبیبپور (متولد ۱۳۱۴) کار نقاشی را از اواسط دهه ۱۳۳۰ شروع کرد و به فراگیری نقاشی نزد هوشنگ پیمان پرداخت. اولین نمایشگاه انفرادیاش را در تالار نقش برپا کرد (۱۳۵۴) و از آن پس آثارش را بارها در ایران و دیگر کشورها به نمایش گذاشت. حبیبپور سالها به تدریس نقاشی اشتغال داشت و چند کتاب آموزشی نیز از او به چاپ رسیده است.
منبع: ایسنا
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روحش شاد
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