

به گزارش تابناک، این هنرمند پس از طی دوره‌ای بیماری امروز، ۱۶ آبان، در سن ۹۱ سالگی درگذشت.



پرویز حبیب‌پور (متولد ۱۳۱۴) کار نقاشی را از اواسط دهه ۱۳۳۰ شروع کرد و به فراگیری نقاشی نزد هوشنگ پیمان پرداخت. اولین نمایشگاه انفرادی‌اش را در تالار نقش برپا کرد (۱۳۵۴) و از آن پس آثارش را بارها در ایران و دیگر کشورها به نمایش گذاشت. حبیب‌پور سال‌ها به تدریس نقاشی اشتغال داشت و چند کتاب آموزشی نیز از او به چاپ رسیده است.

منبع: ایسنا