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تابناک
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پرویز حبیب‌پور درگذشت

پرویز حبیب‌پور - نقاش پیشکسوت - از دنیا رفت.

کد خبر: 4200458تاریخ انتشار: 2223 بازدید۲

هنرمند نقاش
به گزارش تابناک، این هنرمند پس از طی دوره‌ای بیماری امروز، ۱۶ آبان، در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

پرویز حبیب‌پور (متولد ۱۳۱۴) کار نقاشی را از اواسط دهه ۱۳۳۰ شروع کرد و به فراگیری نقاشی نزد هوشنگ پیمان پرداخت. اولین نمایشگاه انفرادی‌اش را در تالار نقش برپا کرد (۱۳۵۴) و از آن پس آثارش را بارها در ایران و دیگر کشورها به نمایش گذاشت. حبیب‌پور سال‌ها به تدریس نقاشی اشتغال داشت و چند کتاب آموزشی نیز از او به چاپ رسیده است.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

نقاشپیشکسوتهنرمند نقاش

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۳:۴۴

روحش شاد

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۲۳:۴۴

روحش شاد

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