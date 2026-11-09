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رونمایی از تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال مشخص و رونمایی شد.

کد خبر: 4200747تاریخ انتشار: 63 بازدید۰

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به گزارش تابناک، در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس با نتیجه ۲ بر یک از میهمان خود فجر سپاسی شیراز شکست خورد و استقلال در یک بازی پرچالش در خوزستان برابر همنام خود با نتیجه ۲‌ـ‌۲ به تساوی رسید، تراکتور در تبریز ۲ بر صفر خیبر خرم‌آباد را شکست داد تا از جمع مدعیان جا نماند و سپاهان هم در یک بازی یک‌طرفه با نتیجه ۴ بر صفر ملوان را با شکست بدرقه کرد تا با ۲۶ امتیاز و با سه امتیاز اختلاف از سایر مدعیان به‌تنهایی در صدر جدول قرار گیرد. پرسپولیس، تراکتور و فولاد با ۲۳ امتیاز به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم و چهارم جدول هستند و استقلال هم با ۲۱ امتیاز و یک بازی کمتر در مکان چهارم جدول قرار دارد.

دروازه‌بان: علی غلام‌زاده (فجر سپاسی)

مدافعان: صالح حردانی (استقلال) ، شاهین توکلی (فجر سپاسی) و دانیال اسماعیلی‌فر (تراکتور)

هافبک‌ها: آرش رضاوند (سپاهان) ، ابوالفضل موردی (فجر سپاسی) ، امیرحسین حسین‌زاده (تراکتور) و سیدمهدی موسوی (استقلال خوزستان)

مهاجمان: کسری طاهری (سپاهان) ، شروین بزرگ (آلومینیوم) و محسن سیفی (صنعت نفت)

نتایج مسابقات هفته دوازدهم به‌شرح زیر است:

شمس آذر قزوین صفر ـ صنعت نفت آبادان یک

پرسپولیس یک ـ فجر سپاسی ۲

آلومینیوم اراک یک ـ مس شهربابک صفر

سپاهان ۴ ـ ملوان صفر

چادرملو یک ـ فولاد خوزستان یک

پیکان یک ـ نساجی یک

تراکتور ۲ ـ خیبر خرم‌آباد صفر

استقلال خوزستان ۲ ـ استقلال تهران ۲

گل‌گهر سیرجان صفر ـ ذوب‌آهن اصفهان صفر.

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