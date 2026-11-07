پیام دوگانه مدیران پرسپولیس به تارتار

مدیران پرسپولیس در جلسه‌ای با حضور مهدی تارتار، از نتایج اخیر تیم ابراز نگرانی کردند و به سرمربی تذکر دادند، اما در پایان حمایت خود را از او اعلام کردند.

به گزارش تابناک؛ جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز (شنبه) با حضور مهدی تارتار سرمربی و محسن خلیلی سرپرست تیم پرسپولیس در ساختمان این باشگاه برگزار شد.





در این جلسه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صحبت‌های تارتار در خصوص نتایج اخیر این تیم را شنیده و درباره برخی مسائل با او صحبت کردند. مدیران باشگاه پرسپولیس هم تذکراتی به تارتار درباره شرایط تیم داده و نگرانی‌های خود را در این خصوص به اطلاع سرمربی تیم رساندند.





در پایان جلسه، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس حمایت خود از مهدی تارتار را اعلام کردند و به او برای هفته‌های پیش رو اطمینان خاطر دادند.

منبع: تسنیم