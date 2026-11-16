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هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت «قرمز»

سرپرست روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای هفت شهر در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد.

کد خبر: 4202199تاریخ انتشار: 75 بازدید

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به گزارش تابناک؛ سید مهدی موسوی، سرپرست روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در گفت‌وگویی اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸: ۰۰ امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه شرکت ملی حفاری در اهواز ۱۵۹، نیوساید اهواز ۱۵۴، استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۲، ملاثانی ۱۷۵، شوشتر ۱۷۲، گتوند ۱۶۱، شوش ۵۱، هندیجان ۱۶۲ و بهبهان ۱۵۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: بر این اساس، هوای اندیمشک، دزفول، باغملک، خرمشهر، ماهشهر و آغاجاری در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

سرپرست روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین گفت: همچنین هوای لالی، اندیکا، آبادان، شادگان و رامشیر در وضعیت «قبول» و هوای دزپارت در وضعیت «پاک» بوده است.

منبع: ایسنا


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برچسب ها

وضعیت قرمزکیفیت هواناسالمهوای خوزستان

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