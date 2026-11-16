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کد خبر: 4202185

عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی

در حالی که پیش‌بینی می‌شود ذخایر نفتی عربستان سعودی تا ۵۰ سال آینده به اتمام برسد، این کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های گردشگری و برگزاری رویدادهای فرهنگی در ریاض، تلاش می‌کند تا اقتصاد خود را برای دوران پسا‌نفت متحول کرده و به قطب گردشگری منطقه تبدیل شود. اما تداوم تنش‌ها و چالش‌های امنیتی مرتبط با جنگ یمن و حملات به زیرساخت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات صنعت گردشگری در این کشور را با موانع و تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است.


































































عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
عکس: سرنوشت عربستان پس از پایان ذخایر نفتی
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برچسب ها

نفتعربستانعکس بین الملل

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