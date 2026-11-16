شکایت جنجالی سرباز آمریکایی از پنتاگون

نظامی جان‌به‌دربرده از حمله مرگبار ایران به مرکز نظامی آمریکا در کویت، با ثبت شکایتی افشاگرانه، پنتاگون را به بی‌توجهی به هشدارها و کوتاهی در حفاظت از نیروهایش متهم کرد.

به گزارش تابناک؛ سرگرد استیون رمزباتم، از افسران ارتش آمریکا که در زمان حمله ماه مارس ایران به یک مرکز عملیاتی موقت در بندر شعیبه کویت در آنجا حضور داشت، شکایتی در مقام افشاگر ثبت کرده و در آن گفته که پنتاگون به هشدارها درباره نبود حفاظت مناسب برای نیروهای آمریکایی توجهی نکرده است. این حمله به کشته شدن ۶ نظامی آمریکایی منجر شد و ده‌ها نفر دیگر از جمله رمزباتم در این حمله زخمی شدند.

شکایت مذکور که سی‌ان‌ان می‌گوید به نسخه‌ای از آن دست یافته، هفته گذشته به کمیته‌های نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ارائه شد و نخستین بار شبکه سی‌بی‌اس آن را گزارش کرد.

این شکایت در شرایطی مطرح می‌شود که دموکرات‌ها در آستانه آغاز تحقیقات گسترده درباره دولت ترامپ و نحوه مدیریت جنگ با ایران پس از به دست گرفتن کنترل کنگره در ماه ژانویه هستند.

این نظامی در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سی‌بی‌اس که یکشنبه پخش شد، دلایل ثبت این گزارش را تشریح کرد و نحوه عملکرد ارتش آمریکا، فرماندهان و خودش در ارتباط با حمله اول مارس ایران را یک «شکست تاکتیکی» توصیف کرد.

وی گفت «ما به‌هیچ‌وجه برنامه‌ریزی درستی برای این موضوع نداشتیم و این اتفاق باید درسی باشد که از آن بیاموزیم».

به گزارش سی‌ان‌ان، در حالی که مقام‌های ارشد پنتاگون در آن زمان اعلام کرده بودند ساختمان مذکور مستحکم‌سازی شده، یک منبع آگاه پیش‌تر گفته بود که این ساختمان تنها با موانع بتنی احاطه شده بود که می‌توانستند در برابر بمب‌گذاری‌های خودرویی از آن محافظت کنند، اما هیچ حفاظتی در برابر پهپادها یا موشک‌ها فراهم نمی‌کردند.

سی‌ان‌ان همچنین گزارش داده بود که حمله به‌سرعت و بدون هیچ‌گونه هشدار قبلی انجام شد و آژیر یا هشداری برای آگاه کردن نظامیان و فراهم کردن فرصت تخلیه یا پناه گرفتن به صدا درنیامد.

رمزباتم گفت که در جلسات مختلف، موضوع نبود حفاظت در برابر حملات هوایی را با مافوق‌های خود مطرح کرده بود، اما به او گفته شده بود «لازم نیست نگران حفاظت باشیم».

وی افزود فرماندهان نظامی بعدها اعلام کردند که قصد دارند یک سامانه مقابله با پهپاد به این محل ارسال کنند، اما «این سامانه هرگز به شعیبه کویت نرسید و نمی‌دانیم که آیا اساساً سفارش داده شده یا درخواست ارسال آن ثبت شده بود یا خیر».

بر اساس گزارش افشاگرانه ارائه‌شده، این مرکز هنگام وقوع حمله پهپادی، فاقد پزشک و یک مرکز امدادرسانی پزشکی ثابت بود و تنها یک دستگاه آمبولانس در محل حضور داشت.

پیت هگزث، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری پس از این حمله در ماه مارس گفته بود که در جریان حمله، یک پرتابه از سامانه‌های دفاعی عبور کرد.

سناتور ریچارد بلومنتال، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان و ارشدترین عضو دموکرات در کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا، از هگزث خواسته در یک جلسه توجیهی محرمانه حضور یابد تا به پرسش‌ها پاسخ دهد و ارزیابی‌های مربوط به حفاظت از نیروها در مرکز مستقر در بندر شعیبه را ارائه کند.

منبع: فارس



