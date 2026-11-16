چالش جدید دولت و مجلس بر سر کارت سوخت

نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از سیاست جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت و اظهارات برخی مسئولان دولتی درباره مدیریت بنزین، خواستار بازنگری فوری در این تصمیم و پایان دادن به موضع‌گیری‌های غیرهماهنگ و نگران‌کننده در دولت شد.

به گزارش تابناک؛ نماینده مجلس خطاب به پزشکیان درباره طرح پرحاشیه حذف کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها در نامه ای نوشت: چرا هزینه ناکارآمدی در مقابله با قاچاق سوخت را مردم باید بدهند؟ کارت سوخت مردم را جمع می‌کنید، اما با قاچاق سازمان‌یافته چه می‌کنید؟ معیشت مردم را نشانه نگیرید!

حسن حسن‌نتاج، نماینده مردم بابل در‌مجلس خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: چگونه می‌توان از یک سو بر ضرورت حمایت از معیشت مردم تأکید کرد و از سوی دیگر، با تصمیماتی مبهم و محدودکننده، هزینه جدیدی بر دوش خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر تحمیل نمود؟



