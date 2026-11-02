اختیارات جدید رهبری به دولت برای حل مشکلات

پزشکیان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از بحران‌های کنونی، گفت: با اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب به دولت داده‌اند، برای حل مشکلات از مسیر گفت‌وگو تلاش می‌کنیم.

به گزارش تابناک؛ رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ستون کشور و مقابله‌کنندگان با دشمنان عموم مردم هستند، تصریح کرد‌: باید از چالش هایی که امروز دشمنان برای کشورمان ساخته‌اند با همراهی و همکاری مردم عبور کنیم.

مسعود پزشکیان روز دوشنبه 11 آبان‌ ماه 1405 در نشست با استانداران و شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان کشور که با موضوع تقویت معیشت مردم برگزار شد، با تاکید بر اینکه نباید بپذیریم عده‌ای از مردم در تأمین نیازها اولیه و ضروری خود ناتوان باشند، گفت:‌ باید با مدیریت درست، کمک به کسانی که در امورات زندگی با مشکل مواجه هستند را در اولویت قرار دهیم و بتوانیم حداقل معیشت را برای ایشان فراهم کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت شناسایی درست نیازمندان و محرومان جامعه و تلاش همگانی برای رفع مشکلات مردم، افزود: در این مسیر همه مدیران کشور، ائمه جمعه، خیرین، بسیج، اصناف و اقشار مختلف در وهله اول باید نیازمندان جامعه استان، شهرستان، شهر و محله را به درستی ببینند و شناسایی کنند.

پزشکیان تأکید کرد: باید به کسانی که نیازمندتر هستند بیشتر رسیدگی و کمک کنیم، محرومان و ساکنان استان‌های مرزی نباید در معیشت خود دچار مشکل شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه قصد و نیت ما رسیدگی بیشتر به افراد نیازمند است، اظهار داشت: این کار عین عدالت است و هدف ما در دولت و استان‌ها این است که در استان‌های مرزی و محروم کالا ارزان‌تر از تهران و استان‌های مرکزی در اختیار مردم قرار گیرد و اگر نیاز باشد برای تحقق این هدف یارانه هم خواهیم داد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه قطع کردن یارانه افراد دارای تمکن بالا برای ارائه کمک بیشتر به نیازمندان است، گفت: از مهم‌ترین مسایلی که دولت باید در اولویت قرار دهد، معیشت مردم و آموزش فرزندان است و در خصوص موضوع مدرسه‌سازی و فعالیت در حوزه آموزش در استان‌ها تربیت درست و بهبود کیفیت آموزش مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس جمهور افزود: باید کاری کنیم فضا و تجهیزات آموزشی و روش تدریس و آموزش در مدارس ارتقا یابد در این زمینه کمک‌های خیرین و مردم نقش مهمی دارد که در کنار اعتبارات دولتی در موفقیت این طرح مؤثر و مفید باشد.

پزشکیان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه باید از چالش ها و بحرانی که امروز دشمنان برای کشورمان ساخته‌اند با همراهی و همکاری مردم عبور کنیم، افزود: تلاش می‌کنیم با گفت‌وگو مشکل را حل کنیم در این زمینه رهبر معظم انقلاب اختیاراتی نیز به دولت داده اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در جنگ هیچ کس منفعت نمی‌برد، تصریح کرد: دشمنان نمی‌توانند با جنگ ایران ما را تسلیم کنند ما در مقابل دروغ‌گویی و زیاده‌خواهی آنها با قدرت می‌ایستیم و در این راه باید برای افزایش تاب‌آوری مردم تلاش کنیم و دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را رفع کنیم.

دکتر پزشکیان ادامه داد: اگر می‌خواهیم تاب‌آوری مردم را افزایش دهیم و با کمترین تنش از شرایط عبور کنیم باید تلاش کنیم با صرفه‌جوی و مدیریت مصرف انرژی تولید متوقف نشود. استان‌داران در استان‌های مختلف کشور باید با تشکیل تیم‌های کارشناسی و تخصصی پیشنهادات اجرایی در مورد صرفه‌جویی و افزایش تولید را از مدیران زیرمجموعه خود دریافت و در تصمیمات اجرایی مورد توجه قرار دهند.

رئیس جمهور با اشاره به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین کمبود برق گفت: تولیدکنندگان باید برق تولیدی را به قیمت واقعی دریافت کنند، باید مدیریت کنیم که انرژی با قیمت منطقی استفاده شود. قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌وقت جواب نداده است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه باید اقدامات مفید و اثرگذار را با قدرت رصد و نظارت کنیم، گفت: مدیریت مصرف انرژی و سوخت نقش مهمی در جلوگیری از قطع برق و گاز بخش تولید خواهد داشت،بنده حاضرم برق اتاق خود را قطع کنم اما برق و گاز بخش تولید قطع نشود.

رئیس جمهور افزود: اگر این فرهنگ ایجاد شود که با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تولید متوقف نخواهد شد و کارگری بیکار نشود می‌توانیم در مقابل توطئه نقشه‌های شوم دشمنان بایستیم، برای تحقق این هدف همه بخش‌های مدیریتی کشور در رده های مختلف باید پای کار بیایند. سالن‌های همایش پرمصرف، استخرها و مراکز بی بازده و پرمصرف، می‌تواند تعطیل شود و برق و گاز این مراکز به بخش تولید اختصاص یابد تا تولید کشور متوقف نشود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برای یافتن بازار مناسب، عرضه، توزیع و صادرات تولیدات خود نیز باید برنامه‌ریزی و مدیریت درست داشته باشیم. شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده باید مدیریت شود و مدیران آن از امتیازات محروم شوند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای این منظور به دنبال کسب مجوز از رهبری معظم هستیم، گفت: بخش خصوصی و تولیدکننده باید بهره‌وری بالا داشته باشد. اگر افرادی با سفارش و توصیه بکار گمارده شوند که کارآیی و بهره‌وری لازم را نداشته باشند این خیانت به کشور است.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه در زمینه مدیریت مصرف سوخت و انرژی و افزایش تولید و بهره‌وری، همه باید مشارکت کنیم، اظهار داشت: چیزی از کشورهای منطقه و همسایه کم نداریم، فقط باید به این باور برسیم که می‌توانیم. این باور را در خود تقویت کنیم که توانمندی موفقیت و رسیدن به قله‌های پیشرفت و توسعه را داریم در این صورت می توان با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های کشور به موفقیت رسید.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تلاش ما این است که موانع را از پیش پای تولیدکنندگان و مدیران برداریم که بتوانند برنامه‌های خود را اجرا کرده و مشکلات کشور را حل کنند، گفت: در این راه مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند. در طول یک سال گذشته مردم مردانه در میدان حضور داشتند و حتی کسانی که ما را هم قبول ندارند در دفاع از وطن مقابل دشمن ایستادند، وظیفه داریم که برای حل مشکلات این مردم همیشه در صحنه تلاش و به آنان خدمت کنیم.

پزشکیان در خصوص ساماندهی ارائه کالابرگ و شناسایی دقیق دهک‌ها، گفت: یارانه باید عادلانه توزیع شود، هیچ منطقی وجود ندارد کسانی که توانمندی و سرمایه بالایی دارند، بیشتر از یارانه دولتی و امکانات برخوردار باشند. بهترین کار این است که ما عموم مردم و رضایت اکثریت جامعه را ببینیم، زیرا رضایت عموم مردم نارضایتی یک قشر خاص را بی‌اثر خواهد کرد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ستون کشور و مقابله‌کنندگان با دشمنان عموم مردم هستند، نه یک گروه خاص، گفت: مردم محروم و مرزنشین‌ها بیشتر از کشور و نظام دفاع کرده و می‌کنند. محرومان در مقابل خوبی و حمایت ما راضی می‌شوند اما اقشار خاص همیشه ناراضی هستند.

پزشکیان با تأکید بر اینکه باید نیازمندان را دریابیم و بیشتر حمایت کنیم و مشکلات‌شان را حل کنیم، گفت: در این مسیر نباید ناراحتی برخی اقشار خاص برای ما مهم نیست. نمی‌توانیم مشکلات مردم را نبینیم و راحت بخوابیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه منابع ناشی از افزایش قیمت سوخت و انرژی به مردم و نیازمندان اختصاص خواهد یافت، خاطر نشان کرد: قانون و مقررات باید برای حل مشکلات مردم باشد، اگر قوانین نتواند مشکلات مردم را حل کند باید اصلاح شود.

پزشکیان با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مردم با همه مشورت می‌کنیم و از نظرات کارشناسی عقلا و دانشمندان و افراد باتجربه و متخصص استفاده خواهیم کرد، گفت: اگر کسی در انجام کار خود مشکل دارد، کمک کنیم مشکل او حل شود و عیب او را برطرف کنیم و به مدیران میدان دهیم که کارشان را درست انجام دهند.

رئیس جمهور گفت: در حل مشکلات مردم نباید منتظر بخشنامه و دستور باشیم، همه افراد را در امور مشارکت دهید و از ابتکارات و خلاقیت‌ها استفاده کنید.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه در راه حل مشکلات مردم از ظرفیت‌ بخش‌های مختلف از جمله بنیاد مستضعفان، بسیج، خیرین و مساجد استفاده می‌کنیم، تصریح کرد: با اجرای عدالت و رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم توسعه متوازن در همه جای کشور را اجرا می‌کنیم که این اقدام مانع مهاجرت از استان‌های محروم و مرزی به تهران و استان‌های مرکزی خواهد شد.

رئیس جمهور تأکید کرد: برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در راستای توسعه متوازن کشور درآمد و پول استان‌ها را به خودشان می‌دهیم، باید چرخه پولدار شدن توانمندان و ضعیف‌تر شدن نیازمندان را متوقف کنیم.

پزشکیان با اشاره به همدلی سران قوا و همچنین همراهی مدیران و مردم در مسیر حل مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمنان، اظهار داشت: همراهی و همدلی در کشور باعث شد دشمنان از تاب‌آوری ایران در مقابل تهاجم‌ها و حملات نظامی متعجب شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه قرار نیست با مردم خودمان دعوا کنیم، گفت: باید در کنار هم باشیم و همراهی مردم را جلب کنیم تا مردم هم به ما اعتماد کنند. تلاش همه ما باید این باشد که تصمیمات ما برای مردم هزینه ایجاد نکند. صنوف و اقشار مختلف را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خود در راستای صرفه‌جویی انرژی و افزایش تولید همراه کنیم این موضوع باید به باور و اعتقاد همه ما تبدیل شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد موانع و محدودیت در مسیر تبادلات مرزی ایران و همسایگان، گفت: دشمن برای بستن مرزها ایران با همسایگان و ایجاد اشکال در تبادلات مرزی تلاش می‌کند، اما با همراهی و همکاری تلاش و توطئه دشمنان را خنثی می‌کنیم.

رئیس جمهور خطاب به استانداران و شهرداران کلان شهرهای کشور، گفت: افراد موفق، خوش‌فکر و خلاق را در اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف مورد نظر تشویق کنید و مدیران ناتوان را با افراد شایسته و توانمند جایگزین نمایید.

دکتر پزشکیان تصریح کرد: ما می‌توانیم از بحران ایجاد شده ناشی از تهدیدات دشمنان خارج شویم به شرطی که مردم را با خود همراه کنیم، اگر مردم به ما اعتماد داشته باشند می‌توانیم در مقابل دشمنان با قدرت مقابله کنیم و توطئه و نقشه‌ها را نقش بر آب کنیم.