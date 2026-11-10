اعلام جزئیات جدید کالابرگ از زبان سخنگوی دولت

به گزارش تابناک؛ «فاطمه مهاجرانی» امروز سه‌شنبه در نشست خبر هفتگی خود، گفت: از فشاری که این روزها بر سفره مردم وارد آمده است آگاهی داریم و علت این موضوع را نیز می‌دانیم. علت این وضعیت، جنگی است که بر ما تحمیل شده و محاصره‌ای است که دهه‌هاست بر ما تحمیل می‌شود؛ محاصره دشمن از جنس خشن‌ترین محاصره‌هاست، همراه با جنگی که به‌صورت کاملا رودررو تجربه می‌کنیم.

وی افزود: امروز، در فضای «هم جنگ و هم صلح» قرار داریم، این وضعیت، فضای «نه جنگ و نه صلح» نیست و فضا کاملا جنگی است. بنابراین، ما در میانه جنگ هستیم و تصمیمات اقتصادی دولت در این شرایط، در راستای حفظ معیشت مردم و قدرت خرید آنان اتخاذ شده است.

تأمین اعتبار و پرداخت ۸۶۵ همت برای کالابرگ

مهاجرانی با اشاره به گذشت یک سال از اجرای نظام پرداخت کالابرگ، این طرح را یکی از تصمیم‌های مهم دولت برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط دشوار اقتصادی دانست و گفت: تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۸۶۵ همت) برای کالابرگ تامین اعتبار و پرداخت شده است.

وی به شرایط دشوار اقتصادی کشور در فاصله میان دو جنگ تحمیلی اخیر و همزمان آغاز اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: سال گذشته، در همین روزها و در میانه فضایی که به فرموده رهبر شهید «نه جنگ و نه صلح» بود، مساله تامین معیشت مردم به صورت بسیار جدی در دستور کار دولت و حاکمیت قرار گرفت. موضوع ارز ترجیحی به‌عنوان یکی از تصمیم‌های جدی دولت مطرح بود؛ انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و تبدیل کالابرگ به یکی از راهکارهای حمایت از معیشت مردم، از جمله اقداماتی بود که دولت در این زمینه دنبال کرد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اجرای این طرح تصمیمی، مهم و ضروری بود، اظهار کرد: کشور با یک تصمیم سخت مواجه بود و لازم بود قدرت خرید مردم حفظ شود.

مهاجرانی با اشاره به تامین و پرداخت بیش از ۸۶۵ همت برای کالابرگ، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم در سالی که ۲ جنگ را پشت سر گذاشتیم و به‌شدت درگیر محاصره اقتصادی هستیم، با شرایطی مواجه هستیم که شما فعالان رسانه‌ای با ابعاد آن به خوبی آشنایی دارید. در چنین شرایطی، به‌راحتی و با کمال وقاحت، کشور را به فروپاشی کامل اقتصادی تهدید می‌کنند.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، دولت به لطف خداوند توانسته است اقدامات خوبی در زمینه حفظ قدرت خرید مردم انجام دهد، البته این اقدامات به‌هیچ‌عنوان نافی مشکلات و کمبودها نیست. دولت تمام مشکلات را می‌پذیرد و از آن‌آگاه است، تلاشی هم که رئیس‌جمهور پزشکیان انجام می‌دهند تا بتوانیم به سمت فضایی عزتمندانه و صلحی پایدار حرکت کنیم، در همین راستاست.

۵۰ همت مطالبات مرتبط با کالابرگ پرداخت شده

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به مطالبات باقی‌مانده در حوزه کالابرگ گفت: مطالباتی مرتبط با کالابرگ وجود داشت که ۵۰ همت از آن پرداخت شده و ۴۰ همت دیگر نیز طی هفته آینده پرداخت خواهد شد. امیدواریم با تصمیم‌هایی که در حوزه کالابرگ گرفته می‌شود، بتوانیم قدرت خرید مردم را به‌درستی حفظ کنیم.

مطالباتی مرتبط با کالابرگ وجود داشت که ۵۰ همت از آن پرداخت شده و ۴۰ همت دیگر نیز طی هفته آینده پرداخت خواهد شد

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود، عبور از سرشماری سنتی به سرشماری هوشمند را اقدامی در راستای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه و مبتنی بر حق و عدالت دانست و اظهار کرد: اگر قرار است کالابرگ، یارانه و سایر یارانه‌های پنهانی به افراد نیازمند اختصاص پیدا کند، باید نیازمندان واقعی را بشناسیم. یکی از راه‌هایی که به ما کمک می‌کند نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم، همین رویکرد آمارگیری مبناست که در حال انجام است.

وی با تشریح اهداف و دستاوردهای این اقدام، تصریح کرد: خروجی این اقدام، به‌روزرسانی داده‌ها، افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و افزایش دقت اطلاعات است. اصلی‌ترین هدف دولت این است که بتوانیم گروه هدف را به‌درستی بشناسیم و تصمیم‌گیری‌هایمان مبتنی بر داده باشد و در راستای توسعه پایدار حرکت کنیم.

افزایش ۲ درصدی تولیدات پژوهشی کشور با وجود جنگ

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور در شرایط جنگی، گفت: درست است که در جنگ هستیم، اما دانشمندان و دانشگاهیان ما بیکار ننشسته‌اند. شاهد بودیم که با وجود جنگ، تولیدات پژوهشی کشور ۲ درصد افزایش پیدا کرده و این اتفاق بسیار مبارکی است.

مهاجرانی این دستاورد را نتیجه جهت‌گیری صحیح علمی کشور دانست و بیان کرد: ما در پیروی از نکته‌ای که رهبر شهید فرمودند، همچنین در راستای موضوعاتی که رهبر جدیدمان نیز مطرح کرده‌اند، یعنی تلاش برای ایران مقتدر، در حوزه علم به‌درستی جهت‌گیری کرده‌ایم. و امیدواریم همچنان شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف دانش باشیم.

وی با تاکید بر نقش جوانان در پیشرفت علمی کشور، گفت: ما تمام دستاوردهایمان را مدیون جوانانی هستیم که با احساس مسئولیت و انگیزه، فعالانه وارد میدان می‌شوند و انتخاب می‌کنند که در حوزه‌های دانشی فعالیت کنند، بدون آنکه چشمداشتی داشته باشند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نخبگی صرفا به حوزه علم محدود نمی‌شود، تصریح کرد: موضوع نخبگی در حوزه‌های مختلف مطرح است و ما در عرصه‌های گوناگون افرادی را داریم که نام ایران را بلندآوازه نگه داشته‌اند؛ از جمله کسانی که در حوزه‌های مهارت و ورزش فعالیت می‌کنند. لازم است به آقای یوسفی، ورزشکار سنگین‌وزن کشورمان تبریک بگویم که توانست رکورد جابه‌جا کند. این‌ها همگی نمادهایی هستند که کمک می‌کنند نام ایران عزیزمان بلندآوازه‌تر شود.

تسلیت درپی درگذشت «محمد ملکدار» خبرنگار ایرنا

مهاجرانی سخنگوی دولت با گرامیداشت و تسلیت یاد و نام زنده‌یاد محمد ملک‌دار، گفت: او خبرنگار فقید حوزه اقتصادی ایرنا و از همکاران خوب ما بودند، از تمام همکاران عزیزمان می‌خواهم برای شادی روح ایشان صلواتی عنایت بفرمایند.

پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان

وی با تشریح وضعیت ناترازی گاز کشور، گفت: مفهوم ناترازی به تفاوت میان جریان عرضه و جریان تقاضا اشاره دارد. این تفاوت در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده است، اما حملات دشمن به کشور و آسیب‌دیدن پالایشگاه‌های گازی، موجب شد ۲۳۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز از ظرفیت کاسته شود.

سخنگوی دولت افزود: با احتساب تلاش‌هایی که همکاران ما در صنعت نفت و گاز در حال انجام آن هستند، امیدواریم بتوانیم ۱۰۰ میلیون مترمکعب دیگر از این ظرفیت را به مدار بازگردانیم.

مهاجرانی با اشاره به پیش‌بینی ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز از یک سو و پیش‌بینی‌های هواشناسی و آمادگی دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط زمستانی از سوی دیگر، اظهار کرد: در زمینه بازسازی تاسیسات، اقداماتی شروع شده است اما برخی از شهرها در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، از جمله استان‌های شمالی، به‌ویژه استان‌های شمال شرقی، ازاین‌رو پیش‌بینی می‌کنیم که با افت فشار شبکه مواجه شویم.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ پایداری شبکه گاز، گفت: نکته مهم این است که می‌توانیم برق را قطع و پس از مدتی دوباره وصل کنیم، اما گاز چنین ویژگی‌ای ندارد و وصل مجدد آن فرایندی بسیار زمان‌بر است. به همین دلیل، پایداری شبکه گاز برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: بر همین اساس، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و استانداران این استان‌ها از تابستان در جریان برنامه‌ها قرار گرفته‌اند و از آنان خواسته شده است با ابتکار عمل، اقدامات لازم را به‌صورت فعالانه دنبال کنند.

مهاجرانی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز در تهران و سایر نقاط کشور، گفت: همه ما باید در کنار یکدیگر صرفه‌جویی کنیم تا بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم. اگر میزان مصرف در تهران، خدای‌ناکرده، افزایش پیدا کند، این احتمال وجود دارد که گاز در تهران نیز مانند سایر نقاط کشور با محدودیت و قطع مواجه شود.

برنامه دولت برای توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب

وی، پرسشی درباره برنامه دولت برای تغییر در کابینه را با کلمه کوتاه «خیر» پاسخ داد، همچنین در خصوص تدابیر اتخاذشده برای توسعه تجارت مرزی از چابهار و مرزهای شمالی کشور، گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و هم‌زمان با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، سناریوهای مختلف تدوین و حتی بدترین سناریوها درنظر گرفته شد. لذا، دولت از قبل برای فعال‌سازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای برنامه داشت و در همین راستا، اقدامات بسیار خوبی در زمینه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب انجام شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران منطقه‌ای برای حضور در ایران، افزود: با وجود همه فشارها، شاهد حضور سرمایه‌گذاران منطقه‌ای هستیم که برای سرمایه‌گذاری در کشور ما اعلام آمادگی کرده‌اند و موضوع سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز در شورای اقتصاد در حال طی مراحل خود است.

مهاجرانی تاکید کرد: تقویت گذرگاه‌های ریلی و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی، به‌طور کامل در دستور کار قرار دارد و این اقدامات در حال عملیاتی شدن است، اما به دلیل ملاحظات امنیتی کشور، در این زمینه از ذکر نام و اعلام اعداد و ارقام معذور هستم.

سخنگوی دولت با قدردانی از دست‌اندرکاران توسعه زیرساخت‌های کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: جا دارد به همه کسانی که در دوران جنگ، موضوعات توسعه کشور را به‌درستی فعال نگه داشتند و کمک کردند کشور با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشود، خداقوت بگویم.

کاهش ۱۴ میلیون مترمکعبی فلرسوزی در شرایط جنگ

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای اجرای قانون هوای پاک و وضعیت کیفیت هوا در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: یکی از موضوعات مترقی که دولت تلاش دارد آن را به‌طور کامل اجرا کند، قانون هوای پاک است؛ اگرچه به دلیل شرایط تحریمی کشور، امکان اجرای این قانون به شکلی که مطلوب ماست، فراهم نشده است اما دولت در این خصوص تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی با اشاره به کاهش فلرسوزی به‌عنوان یکی از اهداف مهم در راستای اجرای قانون هوای پاک، افزود: دولت در شرایط جنگ توانست ۱۴ میلیون مترمکعب کاهش فلرسوزی را محقق کند. همچنین در خصوص خودروهای فرسوده و اسقاط آن‌ها نیز اقداماتی صورت گرفته است؛ تا سال ۱۴۰۳، آمار اسقاط سالانه ۳۵۰ هزار خودرو بود که پیش‌بینی شده است این رقم به ۷۰۰ هزار خودرو نیز برسد. کاهش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیز از دیگر اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

سخنگوی دولت با اشاره به توزیع بیش از ۴۲۱ میلیون لیتر نفت کوره، گفت: معمولا درخواست شهرهایی که در نزدیکی نیروگاه‌های نفت کوره‌سوز قرار دارند، این است که دست‌کم نفت کوره در اختیار نیروگاه‌ها قرار بگیرد، این اتفاق در سال گذشته رخ داد و امیدواریم امسال نیز این روند ادامه پیدا کند. البته طبیعی است که دولت از وضعیت موجود رضایت کاملی ندارد، اما آنچه تاکنون حاصل شده، با توجه به شرایط کشور، شگفت‌انگیز بوده است.

دولت علاقه‌مند به ارتقای کیفیت اینترنت و افزایش سطح دسترسی مردم است

مهاجرانی با اشاره به حملات سایبری در جریان جنگ و ضرورت حفاظت از داده‌ها و اموال مردم، اظهار کرد: یکی از مجاری حمله به کشور، حملات سایبری است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه در حال حاضر بخش زیادی از امور مردم مبتنی بر سامانه‌هاست، باید اقدامات لازم برای حفاظت از این داده‌ها و اموال انجام شود.

وی تاکید کرد: دولت علاقه‌مند است کیفیت اینترنت و سطح دسترسی مردم به آن افزایش پیدا کند، اما بخش زیادی از این مساله به شرایطی بازمی‌گردد که در آن قرار داریم. امیدواریم با دستیابی به صلحی عزتمندانه و پایدار، مشکل محدودیت‌های اینترنتی نیز برطرف شود.

خلا قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان برطرف شد

سخنگوی دولت با اشاره به مهم‌ترین مانع موجود در مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: مهم‌ترین مانع در این زمینه، خلأ قانونی بود. به این معنا که قانون‌گذار در تعیین مرجع صدور گواهینامه، صرفا به عبارت «مردان» اشاره کرده بود و همین موضوع برای ما چالش ایجاد کرد، اما خوشبختانه این خلا قانونی در بهمن‌ماه سال گذشته برطرف شد.

وی تاکید کرد: مردم بافرهنگی داریم و زنان ما نیز نشان داده‌اند که در رانندگی با انواع وسایل نقلیه، همواره رفتاری قانون‌مند و چارچوب‌مند دارند.

ادامه دارد…