استارتاپ‌استودیوی همراه اول با هدف شناسایی ایده‌ها و تیم‌های نوآور و استفاده از ظرفیت زیست‌بوم فناوری برای پاسخ به نیازهای اپراتور اول کشور، فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، اولین گام این برنامه با انتشار فراخوان جذب استارتاپ در دانشگاه فردوسی مشهد برداشته شد؛ فراخوانی که با استقبال استادان، دانشجویان و صاحبان ایده همراه بود و زمینه شناسایی طرح‌ها و تیم‌های مستعد را فراهم کرد.

این استارتاپ‌استودیو در روزهای ابتدایی فعالیت خود، نخستین همکاری نوآورانه را با یکی از تیم‌های مستعد وارد مرحله اجرا کرد. این اقدام، آغاز مسیر تبدیل ایده‌های شناسایی‌شده به طرح‌های عملیاتی و توسعه همکاری با تیم‌های نوآور به شمار می‌رود.

در ادامه این برنامه، رویدادهای ارائه ایده و محصول و جلسات ارزیابی طرح‌ها برگزار می‌شود تا تیم‌های منتخب بتوانند ایده‌ها و دستاوردهای خود را معرفی کنند و از ظرفیت‌های تخصصی، فنی و تجاری همراه اول بهره بگیرند.

استارتاپ‌استودیوی همراه اول همچنین توسعه فعالیت‌های خود را با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نوآوری و مجموعه‌های فعال حوزه فناوری و کارآفرینی در خراسان رضوی دنبال می‌کند.

این برنامه با تمرکز بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، شناسایی استعدادهای نوآور و فراهم‌کردن زمینه مشارکت در توسعه کسب‌وکارهای فناورانه، در مسیر گسترش زیست‌بوم نوآوری استان قرار دارد.