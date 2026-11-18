پیکر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعیان، طی مراسمی با حضور گسترده شاگردان، علما و مردم عزادار از خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.