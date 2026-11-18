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عکس: تشییع پیکر آیتاللهالعظمی وحید خراسانی در قم
پیکر آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعیان، طی مراسمی با حضور گسترده شاگردان، علما و مردم عزادار از خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.
پیکر آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، مرجع تقلید شیعیان، طی مراسمی با حضور گسترده شاگردان، علما و مردم عزادار از خیابان ۱۹ دی قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع شد.
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