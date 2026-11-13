صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 417بازدید۰ پ کد خبر: 4201621 ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۱۷:۰۴ عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران صبح امروز (جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵) همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مراسم تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشور مردم تهران از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا برگزار شد. عکس: علی هدایتی دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاتشییعشهید گمنامعکس خبری مطالب مرتبطحضور سردار وحیدی در مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲آغاز تشییع پیکرهای پاک ۱۱۰ شهید گمنام در تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲عکس: عزاداری فاطمی و وداع با ۴ شهید گمنام در حرم حضرت معصومه (س)تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: یادواره شهید طهرانیمقدم و شهدای هوافضای سپاهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱عکس: دومین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه(س) در جوار محل عروج ملکوتی رهبر شهیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: مراسم تشییع پیکر کوروش زارعیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۱ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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