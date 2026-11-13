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کد خبر: 4201621

عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران

صبح امروز (جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵) همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشور مردم تهران از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا برگزار شد. عکس: علی هدایتی

عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
عکس: تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران
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