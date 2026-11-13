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آخرین خبرفرمانده کل سپاه: کمترین تجاوز دشمن با ضربات هولناک پاسخ داده می‌شود
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حضور سردار وحیدی در مراسم تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجتماع گسترده و پرشور مردم مومن، انقلابی و قدرشناس تهران حضور یافت و همراه با مردم، پیکر پاک و نورانی ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

کد خبر: 4201546تاریخ انتشار: 1128 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه صبح امروز (جمعه) همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در اجتماع گسترده و پرشور مردم مومن، انقلابی و قدرشناس تهران حضور یافت و همراه با مردم، پیکر پاک و نورانی ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس را تشییع و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

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دفاع مقدستشییعشهدای گمنامفرمانده کل سپاهتشییع شهدای گمنامشهادت حضرت فاطمه زهرا

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