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امیرچقماق یزد میزبان ۹ لاله گمنام شد + تصاویر

گروه استان‌ها - مردم یزد در آیینی باشکوه و معنوی، با پیکر مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند.

کد خبر: 4201544تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

IMG_۲۰۲۶۱۱۱۳_۰۹۵۲۰۶_۰۱۱به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد، مراسم وداع با پیکر مطهر ۹ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، پنجشنبه‌شب با حضور استاندار یزد، جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور در حسینیه تاریخی امیرچقماق برگزار شد.

این آیین معنوی پس از اقامه نماز مغرب و عشا و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، یاد و خاطره ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

پیکر مطهر این ۹ شهید گمنام، با حضور مردم و مسئولان مورد استقبال و بدرقه قرار گرفت.

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شهدای گمنام

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برچسب ها

دفاع مقدسشهدای گمنامیزدوداع با شهداحسینیه امیرچقماق

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