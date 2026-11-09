خنده تلخ انار شیرین یزد!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد ، انار یزد سالانه بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول روانه بازار می‌کند؛ محصولی که نه‌تنها یکی از پایه‌های اقتصاد باغداری استان، بلکه بخشی از هویت کشاورزی مناطق انارخیز و ظرفیت صادراتی یزد است. با این حال، پشت این آمار قابل توجه، واقعیتی نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است؛ باغ‌هایی که با فاصله‌های طولانی آبیاری، خشکیدگی درختان و ترکیدگی میوه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پرسش اصلی اینجاست: آیا افزایش بهره‌وری در تولید انار با منابع آبی محدود یزد امکان‌پذیر است یا بخشی از باغداری استان به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت آن بدون بازنگری جدی در الگوی کشت دشوار خواهد بود؟



انار؛ سهم قابل توجه در اقتصاد کشاورزی یزد

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، استان یزد حدود ۷ هزار و ۷۵۱ هکتار باغ انار دارد و تولید سالانه آن به حدود ۱۲۶ هزار و ۴۸۰ تن می‌رسد. یزد از نظر سطح زیرکشت انار رتبه پنجم و از نظر میزان تولید رتبه چهارم کشور را در اختیار دارد؛ جایگاهی که نشان می‌دهد این محصول صرفاً یک کالای باغی نیست و در اقتصاد مناطق تولیدکننده، اشتغال، درآمد خانوارهای روستایی و صادرات استان نقش دارد.

اهمیت این محصول زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم از مجموع ۱۱۲ هزار هکتار اراضی قابل کشت یزد، حدود ۷۹ هزار و ۶۴۶ هکتار به محصولات باغی و گلخانه‌ای اختصاص دارد و بخش مهمی از درآمد کشاورزان استان از فعالیت‌های باغبانی تأمین می‌شود. در مجموع نیز بیش از ۱۱۷ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی، باغی، گلخانه‌ای و دامی فعالیت دارند و تولید محصولات مختلف زراعی، باغی، گلخانه‌ای و دامی، اقتصاد گسترده‌ای را به این بخش وابسته کرده است.

در چنین شرایطی، هرگونه افت تولید یا کاهش کیفیت محصولی مانند انار، فقط یک خسارت محدود به باغدار نیست؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را در مناطق تولیدکننده به دنبال داشته باشد.



از پیام تولید ۱۲۰ هزار تنی تا واقعیت باغ‌های تشنه

در روزهای پایانی مهرماه و هم‌زمان با روز ملی انار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد از برداشت ۱۲۰ هزار تن انار از سطح ۷ هزار و ۳۸۰ هکتار باغات استان خبر داد و توسعه زنجیره ارزش، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی مدرن و صادرات را از برنامه‌های راهبردی این سازمان برشمرد.

این آمار در نگاه نخست امیدوارکننده است؛ اما فاصله میان تصویر ارائه‌شده از ظرفیت تولید و آنچه امروز در برخی باغ‌ها دیده می‌شود، پرسش‌هایی جدی ایجاد می‌کند.

بازدید از باغ‌های انار تفت، یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید این محصول در استان، از شاخه‌های خشک، درختان کم‌رمق و میوه‌های ترک‌خورده حکایت دارد. مسئله نیز محدود به تفت نیست و گزارش‌ها از مشاهده این عارضه در باغ‌های مناطق مختلف استان خبر می‌دهند.

یکی از باغداران تفت می‌گوید در سال جاری، فاصله آبیاری باغ‌ها به ۷۵ تا ۸۲ روز رسیده؛ در حالی که در سال‌های گذشته این فاصله معمولاً از ۳۵ روز بیشتر نمی‌شد. به گفته وی، تشنگی طولانی‌مدت درختان و کم‌آبی، سهم قابل توجهی در ترکیدگی انارها داشته و خسارت سنگینی به باغداران وارد کرده است.

این تفاوت، فقط یک عدد در تقویم آبیاری نیست؛ وقتی درختی که به فاصله‌های مشخص آبیاری عادت داشته، بیش از دو ماه از دریافت آب محروم می‌شود، طبیعی است که کیفیت محصول و توان تولید آن تحت تأثیر قرار گیرد.

ترکیدگی انار؛ نشانه‌ای از یک مشکل عمیق‌تر

ترکیدگی انار در ظاهر یک عارضه باغی است، اما در شرایط اقلیمی یزد می‌تواند نشانه‌ای از اختلال در مدیریت آب و نگهداری باغ‌ها باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، تنش آبی و بی‌نظمی در آبیاری را از عوامل اصلی این پدیده می‌داند، اما تأکید دارد که نمی‌توان تمام خسارت را به کم‌آبی نسبت داد.

به گفته محمدرضا غفاریان، زمانی که درخت برای مدت طولانی با کمبود آب مواجه می‌شود، پوست میوه تحت تأثیر تنش آبی قرار می‌گیرد و با دریافت ناگهانی آب یا بارندگی، رشد سریع دانه‌های داخل انار می‌تواند فشار زیادی به پوست وارد کرده و موجب ترکیدگی شود.

کمبود عناصر غذایی مانند کلسیم، بور و پتاسیم، نوسانات دمایی، رطوبت پایین، وزش بادهای گرم، آفتاب‌سوختگی، آفات و بیماری‌ها و حتی تأخیر در برداشت نیز از عوامل تشدیدکننده این عارضه هستند.

بنابراین، ترکیدگی انار را نباید صرفاً یک اتفاق فصلی یا خسارت طبیعی دانست. مجموعه‌ای از عوامل مدیریتی، تغذیه‌ای و اقلیمی در شکل‌گیری آن نقش دارند؛ عواملی که بخشی از آنها با مدیریت صحیح قابل کنترل است، اما بخش مهمی نیز به محدودیت واقعی منابع آب بازمی‌گردد.



تفت؛ قطب انار یزد در محاصره محدودیت آب

تفت با یک‌هزار و ۷۳ هکتار باغ انار و تولید سالانه حدود ۱۵ هزار تن، یکی از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در استان است. کیفیت و بازارپسندی انار این شهرستان، حاصل شرایط اقلیمی خاص و تجربه چندین نسل از باغداران است؛ اما همین ظرفیت اکنون با محدودیت منابع آب قنوات و چاه‌ها و فرسودگی برخی باغ‌های قدیمی روبه‌روست.

وقتی فاصله آبیاری از حدود ۳۵ روز به بیش از ۸۰ روز می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با توصیه به باغدار برای مدیریت بهتر آب، مشکل برطرف شود. این وضعیت ضرورت بررسی ظرفیت واقعی منابع آبی، وضعیت قنوات، نحوه توزیع آب و تناسب سطح باغ‌ها با میزان آب پایدار را برجسته می‌کند.

درخواست باغداران برای مرمت و لایروبی قنوات نیز از همین واقعیت حکایت دارد. قنات در مناطق کویری صرفاً یک سازه سنتی نیست؛ زیرساختی حیاتی برای استمرار کشاورزی است و هرگونه غفلت از نگهداری آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کند.



آیا توسعه باغ‌ها با ظرفیت واقعی آب تناسب دارد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات کارشناسی جهاد کشاورزی، تأکید بر اصلاح الگوی کشت و تنظیم سطح باغ‌ها متناسب با میزان آب پایدار و در دسترس است. این موضوع اگرچه از نظر فنی منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل با یک پرسش دشوار روبه‌روست: چه کسی باید مسئولیت اصلاح باغ‌هایی را بر عهده بگیرد که سال‌هاست منبع درآمد و معیشت خانوارهای کشاورز هستند؟

اصلاح الگوی کشت به معنای صدور توصیه برای کاهش سطح باغ‌ها نیست. باغدار برای احداث و نگهداری باغ، سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و نمی‌توان بدون ارائه راهکار اقتصادی و حمایت عملی، از او انتظار داشت بخشی از دارایی و منبع درآمد خود را کنار بگذارد.

از سوی دیگر، ادامه فعالیت باغ‌هایی که میزان آب مورد نیاز آنها با منابع پایدار منطقه تناسب ندارد، می‌تواند به تشدید تنش آبی، افت عملکرد و افزایش خسارت منجر شود.

در این میان، استفاده از آبیاری قطره‌ای و موضعی، تغذیه متوازن درختان، محلول‌پاشی کلسیم و بور در زمان مناسب، کنترل آفات و بیماری‌ها و استفاده از سایبان برای کاهش تنش‌های محیطی، از جمله راهکارهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان است.

اما این راهکارها زمانی اثرگذار خواهند بود که به برنامه‌ای عملیاتی، قابل دسترس و متناسب با توان اقتصادی باغداران تبدیل شوند؛ نه اینکه صرفاً در فهرست توصیه‌های فنی باقی بمانند.



صادرات انار بدون حفظ باغ‌ها چه معنایی دارد؟

انار یزد به بازارهای داخلی و استان‌های همجوار عرضه می‌شود و بخشی از آن نیز به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس راه پیدا می‌کند. تولید رب انار، نوشیدنی و کنسانتره نیز ظرفیت دیگری برای ایجاد ارزش افزوده فراهم کرده است. حتی اناردان و کنسانتره تولیدی استان در بازارهایی مانند هند و پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، توسعه صادرات و صنایع تبدیلی بدون تضمین استمرار تولید و حفظ کیفیت محصول، نمی‌تواند راهبردی پایدار باشد.

وقتی ترکیدگی میوه، بازارپسندی محصول را کاهش می‌دهد، بخشی از ظرفیت اقتصادی باغ‌ها نیز از بین می‌رود. در چنین شرایطی، توسعه بسته‌بندی و بازارهای صادراتی به‌تنهایی پاسخگوی مشکل نخواهد بود؛ زیرا حلقه نخست این زنجیره، یعنی تولید محصول سالم و باکیفیت، در معرض تهدید قرار گرفته است.



مسئله فقط تولید بیشتر نیست؛ حفظ توان تولید است

واقعیت باغ‌های انار یزد نشان می‌دهد که موفقیت کشاورزی در یک استان کم‌آب را نمی‌توان تنها با میزان برداشت سالانه سنجید. ممکن است در یک سال همچنان آمار تولید قابل توجه باشد، اما هم‌زمان بخشی از باغ‌ها درگیر خشکیدگی، افت کیفیت و کاهش توان باردهی در سال‌های آینده شده باشند.

از این منظر، فاصله میان آمار تولید اعلام‌شده در روز ملی انار و مشاهدات میدانی از باغ‌های آسیب‌دیده، ضرورت شفافیت بیشتر در ارزیابی وضعیت این محصول را نشان می‌دهد. لازم است مشخص شود چه میزان از محصول امسال به دلیل ترکیدگی و افت کیفیت از چرخه فروش مطلوب خارج شده، میزان خسارت باغداران چقدر بوده و چه تعداد از درختان با خطر خشکیدگی مواجه هستند.

سازمان جهاد کشاورزی نیز باید فراتر از ارائه توصیه‌های فنی، برنامه مشخصی برای حمایت از باغداران، احیای قنوات، بهسازی شبکه‌های آبرسانی، اصلاح باغ‌های فرسوده و تأمین نهاده‌های مورد نیاز ارائه کند.

انار یزد همچنان یک ظرفیت مهم اقتصادی و صادراتی است، اما حفظ این جایگاه با تکیه بر آمار تولید و پیام‌های مناسبتی تضمین نمی‌شود. اگر قرار است این محصول در سال‌های آینده نیز نماد توانمندی کشاورزی استان باقی بماند، باید پیش از آنکه باغ‌ها یکی پس از دیگری از رمق بیفتند، درباره نسبت میان سطح زیرکشت، منابع آب و آینده معیشت باغداران تصمیم‌های جدی گرفته شود.

پرسش اصلی دیگر این نیست که یزد امسال چند تن انار برداشت کرده است؛ پرسش این است که با وضعیت فعلی منابع آب، چند سال دیگر می‌تواند همین میزان تولید را حفظ کند؟