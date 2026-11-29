در ارتباط با اظهارات تند احمد علم‌الهدی درباره کنسرت علیرضا قربانی در مشهد و حواشی بر سر اجرای آن، ذکر این نکته ضرورت دارد که نتیجه چنین برخوردی نه علاقه مردم را به هنر از بین می‌برد و نه با این ادبیات می‌توان آنها را به پذیرش یک دیدگاه نزدیک کرد.

به گزارش تابناک، خبر برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در مشهد مطرح شد؛ موضوعی که به مذاق امام جمعه این شهر خوش نیامد.

احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه به این برنامه واکنش نشان داد و آن را با تعابیری تند توصیف کرد.

اما فارغ از اینکه درباره محل برگزاری کنسرت، مجوز آن یا ضوابط فرهنگی مشهد چه نظری داشته باشیم، چه ضرورتی دارد که برای مخالفت با یک اجرای موسیقی، پای «ناموس مردم» و اتهام ولنگاری را وسط بکشیم؟ مگر کسانی که به کنسرت می‌روند، با همین انتخاب هنری مستحق چنین قضاوتی می‌شوند؟

درباره برگزاری کنسرت در مشهد می‌توان بحث کرد. این شهر به دلیل جایگاه مذهبی و حضور بارگاه امام رضا(ع)، ملاحظات فرهنگی خاصی دارد و برگزارکنندگان باید آنها را رعایت کنند. اما این بحث‌ها باید بر پایه قانون و استدلال پیش برود.

علاقه مردم به موسیقی، شنیدن صدای یک خواننده یا خرید بلیت کنسرت، به‌ خودی‌ خود نشانه بی‌اخلاقی و بی‌توجهی به ارزش‌ها نیست. نباید با تعابیر سنگین، جمعی از شهروندان در مظان اتهام قرار بگیرند.

مشکل همین نوع نگاه است که هر بار بخشی از سلیقه و سبک زندگی مردم را به یک مسئله اخلاقی و سیاسی تبدیل می‌کند. نتیجه چنین برخوردی نه علاقه مردم را به هنر از بین می‌برد و نه با این ادبیات می‌توان آنها را به پذیرش یک دیدگاه نزدیک کرد.

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اتفاقا وقتی مردم احساس کنند به خاطر انتخاب‌های معمول فرهنگی‌شان تحقیر یا متهم می‌شوند، فاصله‌شان با تریبون‌های رسمی بیشتر خواهد شد. مشهد هم از این قاعده مستثنا نیست؛ مذهبی بودن یک شهر به معنای نادیده گرفتن سلیقه و حقوق فرهنگی ساکنان آن نیست.

اظهارنظرهای احمد علم‌الهدی و دیگر مخالفان برگزاری کنسرت و نسبت دادن تعابیری مانند «ولنگاری» و «دلالی با ناموس مردم» کمکی به حل اختلاف نمی‌کند. مخالفت حد و زبان خودش را دارد. نباید در مواجهه با سلیقه متفاوت مردم، حرمت و شأنشان را نادیده گرفت.