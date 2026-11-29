آذر که از راه می‌رسد، سرما فقط پشت پنجره‌ها نمی‌ماند. گاهی با سرفه‌ای در کلاس، تب کودکی در خانه و صفی طولانی‌تر در درمانگاه، خودش را به زندگی روزمره تحمیل می‌کندغ این یعنی شیوع آنفلوآنزا.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، امسال آنفلوآنزا گسترده‌تر از سالهای پیش رسیده و در بخش بزرگی از ایران چرخیده است؛ به‌طوری‌که براساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشرشده در ۸ آذر ۱۴۰۵،از بین استانهای کشور، ۲۸ استان با شیوع آنفلوآنزا، از آستانه هشدار بالای این بیماری عبور کرده‌اند.

میزان مثبت‌شدن نمونه‌های آزمایشگاهی آنفلوآنزا نیز در گزارش‌های اخیر حدود ۳۳ درصد اعلام شده است؛ یعنی از هر سه نمونه بررسی‌شده، تقریباً یک نمونه به ویروس آنفلوآنزا آلوده بوده است. این رقم در گزارش هفته پیش حدود ۳۱ درصد بود و افزایش آن، از ادامه گردش گسترده ویروس حکایت دارد.

جغرافیای بیماری

تصویر استان‌ها در گزارش هفته منتهی به ۲۹ آبان ۱۴۰۵، تفاوت شدت گردش ویروس را نشان می‌دهد. در آن مقطع، بوشهر با ۳۸.۶ درصد و خراسان جنوبی با ۳۸.۳ درصد بیشترین میزان نمونه‌های مثبت را داشتند. کردستان با ۳۵.۵ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۳۴.۹ درصد و فارس با ۳۱.۷ درصد نیز در میان استان‌هایی بودند که درصد بالایی از نمونه‌های آزمایش‌شده در آنها مثبت شده بود.

در خوزستان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز این شاخص نزدیک به ۳۰ درصد بود. خراسان رضوی با ۲۳.۹ درصد، یزد با ۲۱.۶ درصد، همدان با ۲۰.۹ درصد، ایلام با ۲۰.۸ درصد و گیلان با ۲۰.۴ درصد در ادامه این فهرست قرار داشتند.

در لرستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد نیز میزان مثبت‌شدن نمونه‌ها به حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد رسید. اصفهان و سمنان هر دو ۱۶.۸ درصد، آذربایجان غربی ۱۵.۲ درصد، خراسان شمالی ۱۳.۳ درصد، البرز ۱۲.۱ درصد و مرکزی ۱۰.۹ درصد گزارش شدند. تهران نیز با ۱۰.۸ درصد و مازندران با ۱۰.۲ درصد در همان گزارش از آستانه هشدار بالاتر بودند.

این ارقام متعلق به گزارش هفته منتهی به ۲۹ آبان است و جدول تفصیلی تازه‌ای برای رتبه‌بندی استان‌ها در ۸ آذر در دسترس نیست؛ اما گزارش جدیدتر از گسترش وضعیت هشدار به ۲۸ استان حکایت دارد. در قم، گلستان و اردبیل نیز در گزارش قبلی، میزان مثبت‌شدن نمونه‌ها از آستانه هشدار پایین فراتر رفته بود.

کودکان در کانون موج

بخش قابل توجهی از موارد شناسایی‌شده به کودکان تعلق دارد. در گزارش پیشین، ۵۲.۳ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا مربوط به گروه سنی کودکان بود؛ ۹.۴ درصد در کودکان زیر دو سال، ۱۶.۶ درصد در گروه دو تا پنج سال و ۲۶.۳ درصد در کودکان شش تا ۱۵ سال ثبت شده بود. این سهم، اهمیت مراقبت در مدارس، مهدکودک‌ها و محیط‌های خانوادگی را برجسته می‌کند.

در همین گزارش، ویروس آنفلوآنزای نوع B با سهم ۶۷.۱ درصدی، نوع غالب در گردش کشور اعلام شده بود؛ در حالی که در مقطع زمانی مشابه سال گذشته، نوع A غالب بود.

ایران و جهان

در گزارش هفته ۴۶ سازمان جهانی بهداشت، مربوط به هفته منتهی به ۲۴ آبان ۱۴۰۵، میزان مثبت‌شدن آزمایش‌های آنفلوآنزا در جهان کمی بیش از ۱۰ درصد اعلام شد. در برخی کشورها و مناطق، این میزان از ۳۰ درصد نیز عبور کرده بود. در ایران، رقم حدود ۳۳ درصدی گزارش داخلی، بالاتر از میانگین جهانی در آن گزارش است؛ هرچند تفاوت نظام‌های مراقبت و نمونه‌گیری اجازه نمی‌دهد کشورها را با این ارقام به‌صورت قطعی رتبه‌بندی کرد.

آنفلوآنزا در ایران اکنون از مرز هشدار در بیشتر استان‌ها گذشته است. آنچه هنوز در تصویر آماری کشور جای خالی دارد، انتشار منظم و هم‌زمان داده‌های تفصیلی استان‌ها، آمار بستری، شدت بیماری و پیامدهای آن است؛ اطلاعاتی که می‌تواند به جای اتکا بهنگرانی‌های پراکنده، تصویر روشن‌تری از ابعاد موج بیماری در اختیار مردم قرار دهد.

آنفولانزا یکی از بیماری‌های شایع ویروسی است که دستگاه تنفسی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ظهور گونه‌های جدید این بیماری در سال‌های اخیر باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در زمینه سلامت عمومی شده است. گونه جدید آنفولانزا که در سال ۲۰۲۵ شناسایی شد، به دلیل شدت تأثیرگذاری بر دستگاه تنفسی و قدرت انتقال بالا، توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب کرد.