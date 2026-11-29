اهدای اعضای دختر نوجوان بجنوردی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی ۴ بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش تابناک، دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: فاطمه ابراهیمی‌راد، ۱۸ ساله، پس از تشخیص مرگ مغزی در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، برای انجام مراحل اهدای عضو به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شد و در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی افزود: کبد زنده‌یاد فاطمه ابراهیمی‌راد در بیمارستان بوعلی‌سینا شیراز به خانمی ۳۵ ساله، ساکن اصفهان که از نارسایی کبدی رنج می‌برد، پیوند زده شد.

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هدف پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد اختصاص یافت.

این اهدای عضو، با فراهم‌کردن امکان استفاده از چند بافت و عضو قابل پیوند، جلوه‌ای ارزشمند از ایثار خانواده زنده‌یاد فاطمه ابراهیمی‌راد و فرصتی برای بهبود و ادامه زندگی بیماران نیازمند پیوند است.



