به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که علی‌رغم جهش نرخ ارز و صعود آن به کانال ۲۹۸ هزار تومانی، بازار خودرو واکنش هم‌جهت و متناسبی با بازار ارز نشان نداد. اگرچه در جریان معاملات، برخی محصولات با افزایش مواجه شدند، اما برآیند کلی و تمایل حاکم بر معاملات متمایل به کاهش قیمت‌ها بود.

این وضعیت نشان‌دهنده آن است که رکود سنگین معاملاتی و نبود خریدار مؤثر، بار دیگر توانسته است در بخش قابل‌توجهی از بازار سدی در برابر موج‌های افزایشی ایجاد کند. به باور کارشناسان، تحرکات فعلی نمایی از یک رفتار سینوسی است؛ فضایی نوسانی که در مقاطعی وارد رونق مقطعی می‌شود و سپس دوباره به رکود بازمی‌گردد.

از سوی دیگر، هرچند بازار در جریان معاملات امروز روندی صعودی و یکپارچه به خود نگرفت و کفه‌ترازو به نفع کاهش قیمت‌ها سنگین‌تر بود، اما به دلیل تداوم فشارهای ارزی، نمی‌توان این عقب‌نشینی قیمت‌ها را پایدار و ماندگار تلقی کرد.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ ۴۵ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده نیز با ۳۵ میلیون تومان کاهش، در سطح سه میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز چهار میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شد و قیمت تارا دنده‌ای نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان می‌شود.

محصولات سایپا رفتاری متفاوت را ثبت کردند؛ قیمت کوییک S صفر امروز با جهش ۳۰ میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد و ساینا S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، جک J ۴ صفر با افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی، در بازار به سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، فیدلیتی الیت هفت‌نفره ۴۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.

همچنین، لاماری اکو امروز ۵۰ میلیون تومان گران شد و پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود و هایما S ۷ پرو امروز هفت میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز



