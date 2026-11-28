صحنه‌ای که باعث جان باختن غلامرضا نیکخواه شد را ببینید غلامرضا نیکخواه در مواجهه با بدرود حیات و خاکسپاری علی‌اصغر نیک‌خواه برادر کوچک‌تر سکته کرد و …

کلاغ هم زیباست به شرط اینکه با طاووس مقایسه نشود «کلاغ هم زیباست به شرط اینکه با طاووس مقایسه نشود» حرف‌های قابل تامل حسین رفیعی در گفت‌وگو با …