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نبض خبر
پنج ویدیو از هنرمندان حاضر در ختم غلامرضا نیکخواه
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پنج ویدیو از هنرمندان حاضر در ختم غلامرضا نیکخواه را میبینید. بسیاری از هنرمندان به دلیل حواشی این مراسمها پا در این مراسم نمیگذارند.
نبض خبر
پنج ویدیو از هنرمندان حاضر در ختم غلامرضا نیکخواه را میبینید. بسیاری از هنرمندان به دلیل حواشی این مراسمها پا در این مراسم نمیگذارند.
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