کپی پیوندچاپ1 دیدگاه3927 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›سینما و سرگرمی فیلم<<سینما و سرگرمی فیلم نبض خبرسه ویدیو از داغ جانسوز دختر غلامرضا نیکخواه تعداد بازدید: ۱۲۹۰ تعداد بازدید: ۱۲۹۰ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4204217 | 3927 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۱۱:۵۵ | 25 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن سه ویدیو از داغ جانسوز دختر غلامرضا نیکخواه و بیقراریاش در مراسم تشییع پیکر پدرش را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4204217/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرتشییع جنازهغلامرضا نیکخواه مطالب مرتبطشش ویدیو تلخ از تشییع پیکر غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۴فاش شدن علت جان باختن غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۳توصیف قابل تامل مهران مدیری از غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲سفر مهمی که غلامرضا نیکخواه نتوانست انجام دهدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲غلامرضا نیکخواه شبیه کدام بازیگران جهان بود؟/ مثال نقض پدیدگی در ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲خیام خوانی و رقص بوشهری غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲جمله تاریخی غلامرضا نیکخواه که وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲اعلام زمان تشییع غلامرضا نیکخواهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲آخرین خندههای تلویزیون؛ چرا دیگر بازیگرانی مثل غلامرضا نیکخواه نداریم؟تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲آخرین گریه غلامرضا نیکخواه قبل از فوتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ویدیویی که پس از فوت غلامرضا نیکخواه وایرال شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۱ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۱ ناشناس ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ۱۲:۵۴ +۲ −۰ پاسخ خدابیامرزدش روحش شاد دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
خدابیامرزدش روحش شاد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.