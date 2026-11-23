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توصیف قابل تامل مهران مدیری از غلامرضا نیکخواه
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یکی از دیرپاترین همکاریها میان مهران مدیری و غلامرضا نیکخواه بوده است. توصیف قابل تامل مهران مدیری از غلامرضا نیکخواه را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
خداحافظ کارگردان لبخندها
روحشون شاد و خداونذد مورد لطف و رحمت واسعه خودش قرار بده و در آرامش ابدی باشند انشاالله
مردسه هزارچهره 😪🍂🌾🖤
خدابیامرزتش روحش شادودرآرامش ابدی وقرین رحمت الهی خدابه خانوادهی محترمشان صبربده خدابه دخترش صبربده 😔🖤🍂🌾🍁🥀
رحمت خداوند بر تو جناب نیکخواه
روحش شاد با خوبان ونیکان همنشین باشد
روحت شاد...
بدرود گل شادی ها
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