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اعلام زمان تشییع غلامرضا نیکخواه
مراسم تشییع غلامرضا نیکخواه چهارشنبه ۴ آذر ماه برگزار میشود.
به گزارش تابناک، مراسم تشییع زنده یاد «غلامرضا نیکخواه» چهارشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.
غلامرضا نیکخواه امروز ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت و خانه سینما خبرش را تایید کرد.
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نظرات بینندگان
خوش به حالت خوش اومدی خوش کردی و خوش رفتی
بابت همه لبخندهای قشنگی که بر لبانمان نشوندی در درگاه خدا خنده بر لب باشی
خدا رحمتش کنه لبخند را به خانه های مردم می آورد.
بابت لحظات خوشی که برامون ساختی، ازت ممنونیم
در پیشگاه باریتعالی دلت شاد و لبت خندان
روحت شاد
عشقم بودی خدا بیامرزدت
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