به گزارش تابناک، مراسم تشییع زنده یاد «غلامرضا نیکخواه» چهارشنبه ۴ آذرماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

غلامرضا نیکخواه امروز ۲ آذر ماه در ۷۸سالگی درگذشت، این بازیگر که برای شرکت در آیین درگذشت برادر خود به شیراز رفته بود به علت ایست قلبی درگذشت و خانه سینما خبرش را تایید کرد.