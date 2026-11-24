به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که صعود نرخ ارز به کانال ۲۷۰ هزار تومانی نتوانست سیگنال یکپارچه‌ای به بازار تزریق کند و معاملات در فضایی از نوسانات پراکنده دنبال شد.

بررسی جریان معاملات در بازار خودرو حاکی از آن است که روند قیمت‌ها یکدست نیست؛ به‌طوری‌که بازار نه به‌طور کامل از افزایش نرخ ارز تبعیت کرده و نه توانسته روند کاهشی یکپارچه‌ای بسازد.

در بخش خودروهای داخلی، افت تقاضای مؤثر و رکود حاکم باعث شده است تا فروشندگان ناچار به تعدیل قیمت‌ها شوند؛ اما در بازار خودروهای مونتاژی، به دلیل محدودیت عرضه، قیمت بالاتر، وابستگی مستقیم‌به نرخ ارز و غلبه نگاه سرمایه‌ای بر نیروی رکود، قیمت‌ها مقاومت بیشتری از خود نشان داده و روند صعودی به خود گرفته‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تثبیت نرخ ارز در محدوده فعلی، احتمالاً بخشی از این رشد قیمت در بازار خودرو ماندگار خواهد شد، اما با هرگونه عقب‌نشینی دلار، خودروهایی که بر پایه انتظارات ارزی افزایش یافته‌اند و عقب‌ماندگی قیمتی ندارند، بیش از سایرین در معرض خطر اصلاح قیمت و تخلیه حباب قرار خواهند گرفت.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران‌خودرو، سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و به سه میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس ۶ دنده امروز با افزایش ۱۵ میلیون تومانی، در بازار سه میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

از سوی دیگر، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود و تارا دنده‌ای امروز با کاهش ۲۴ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و ۵۶ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

در بازار محصولات سایپا، کوییک S صفر امروز ۱۶ میلیون تومان کاهش داشت و به یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نسبت به روز گذشته با کاهش یک میلیون تومانی، در بازار یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

در بازار خودروهای مونتاژی، هایما S ۷ پرو نسبت به روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد و به هفت میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین، فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره امروز با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار نه میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه، جک J ۴ صفر نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۵ میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان قرار گرفت و کی‌ام‌سی J ۷ امروز در بازار هفت میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز



