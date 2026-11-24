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سومین فوتی در بندرعباس بر اثر مسمومیت الکلی
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسمومیت با مشروبات الکلی در این استان خبر داد.
به گزارش تابناک؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مورد مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان شناسایی شدهاند.
وی افزود: متأسفانه ۳ نفر از این افراد جان خود را از دست دادهاند و ۱۳ نفر دیگر تحت مراقبتهای درمانی قرار دارند.
براساس آمار ارائهشده، از مجموع افراد بستریشده ۹ نفر در بندرعباس، ۲ نفر در میناب و ۲ نفر در قشم تحت درمان قرار دارند.
همچنین هر ۳ مورد فوتی گزارششده مربوط به بندرعباس است.
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نظرات بینندگان
امان از بی اطلاعی آقا جنس اصل نیست استفاده نکنید نخورید میمیرید خودتون و خانواده رو بدبخت نکنید
یعنی اگه اصل باشه، بخورن؟! قوانین شرع و کشور به کنار، کشورهای دیگه که اصلشو میخورن نمیمیرن؟! در اثر شرب خمر جنایت نمیکنن؟!
عاقبت نافرمانی از دستورات الهی
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