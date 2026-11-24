سومین فوتی در بندرعباس بر اثر مسمومیت الکلی

به گزارش تابناک؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مورد مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در استان شناسایی شده‌اند.

وی افزود: متأسفانه ۳ نفر از این افراد جان خود را از دست داده‌اند و ۱۳ نفر دیگر تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

براساس آمار ارائه‌شده، از مجموع افراد بستری‌شده ۹ نفر در بندرعباس، ۲ نفر در میناب و ۲ نفر در قشم تحت درمان قرار دارند.

همچنین هر ۳ مورد فوتی گزارش‌شده مربوط به بندرعباس است.



