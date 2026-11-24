به گزارش تابناک؛ حمید علی‌صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک هفته گذشته از آغاز پرداخت پاداش به مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خبر داد، آن هم در شرایطی که این دوره از بازی‌ها روز ۲ آبان به پایان رسید.

در شرایطی که قرار بود پاداش‌ها از هفته گذشته با پرداخت به مدال‌آوران طلا آغاز شود، اما علی‌صمیمی گفته پرداخت این پاداش‌ها به دلیل مشکل مالیاتی و اینکه باید ۱۰ تا ۳۰ درصد از آن کم شود، متوقف شده است.

بیان این موضوع با موجی از واکنش‌ها و انتقادات از سوی ورزشکاران در فضای مجازی همراه بود. بسیاری از این مدال‌آوران یک حرف مشترک داشتند؛ اینکه چرا باید از پاداشی که آن هم با تأخیر پرداخت می‌شود، مالیات کسر شود؟

آنها همچنین معتقد بودند که مسئولان نباید بین مدال‌آوران آسیایی و مدال‌آوران پاراآسیایی تفاوت قائل شوند و در شرایطی که از مدال‌آوران آسیایی مالیایی کسر نشده، نباید این اتفاق برای پاراآسیایی‌ها رخ بدهد.

کاروان ایران که با نام «جان‌فدای ایران قوی» در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شرکت کرده بود، با کسب ۱۰۲ مدال، شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز به کار خود پایان داد و در رده ششم ایستاد.

منبع: تسنیم



