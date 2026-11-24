به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز در چهارمین روز هفته، سه‌شنبه، بار دیگر مسیری صعودی را در پیش گرفته و دلار آمریکا با افزایش قیمت، خود را به کانال جدیدی رسانده است. این رشد قیمت در حالی رقم می‌خورد که فعالان بازار، با احتیاط بیشتری به معاملات امروز می‌نگرند.

قیمت دلار آمریکا که روز گذشته در پله ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاده بود، در شروع معاملات امروز با افزایش، به رقم ۲۷۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده تداوم فشار تقاضا در بازار است. در مقابل، یورو در بازار تهران نوسان چندانی را تجربه نکرد و همانند روز گذشته در محدوده ۲۹۸ هزار تومان باقی ماند تا شکاف قیمتی خود با دلار را حفظ کند.

از پوند تا لیر

همگام با رشد دلار، درهم امارات نیز که همواره به عنوان شاخصی که تحت تاثیر نوسان دلار عمل می‌کند، با افزایش قیمت به ۷۴ هزار تومان رسید. در میان سایر ارزهای پرمبادله، پوند انگلیس با قیمت ۳۵۵ هزار تومان، لیر ترکیه با نرخ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان و دلار کانادا به عنوان یکی از ارزهای پرتقاضا با قیمت ۱۹۱ هزار تومان معامله شدند. این روند نشان می‌دهد که حرکت کلی بازار آزاد، همچنان تحت تأثیر مستقیم نوسانات دلار قرار دارد.

مرکز مبادله؛ دلار گران‌تر، یورو ارزان‌تر

در سوی دیگر بازار و در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جایی که نرخ‌های رسمی برای تجارت خارجی تعیین می‌شود، شاهد روندی دوگانه هستیم. به گونه ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ۳۸۶ تومان افزایش به ۱۹۳ هزار و ۴۲۹ تومان و نرخ فروش آن با رشد ۳۸۹ تومانی به ۱۹۵ هزار و ۱۸۶ تومان رسیده است. قابل توجه است که نرخ فروش حواله دلار در این مرکز نسبت به یک ماه گذشته، افزایشی نزدیک به ۱۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است که سیگنالی از تلاش برای نزدیک کردن نرخ رسمی به بازار آزاد تلقی می‌شود.

با این حال، حواله یورو مسیری معکوس را پیموده است. به گونه ای که نرخ خرید حواله یورو با کاهش ۱,۰۴۹ تومانی به ۲۱۰ هزار و ۶۷۷ تومان و نرخ فروش آن با افت ۱,۰۵۹ تومانی به ۲۱۲ هزار و ۵۹۰ تومان رسیده است. در همین حال، نرخ فروش حواله درهم امارات با افزایشی جزئی به ۵۳ هزار و ۱۴۸ تومان رسیده است که نشان‌دهنده تداوم شکاف عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد این ارز است.



