روبوسی رسایی و قالیباف در صحن مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس با حضور در جایگاه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با محمدباقرقالیباف روبوسی کرد.
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به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام حمیدرسایی در جلسه امروز سه شنبه (۳ آذرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی که بهصورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، به همراه جمعی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه مجلس حاضر شد و با محمدباقر قالیباف روبوسی کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق خود با اشاره به عدم برگزاری صحن مجلس در روز یکشنبه گفته بود: مجلس محل تضارب آراست و قانون آیین نامهداخلی، سازوکارهای متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان را در نظر گرفته است و مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بودهاند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت، اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواستهخود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویهای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی وکم هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد.
منبع: ایرنا
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نظرات بینندگان
چی شد؟ بجای معرفی کردن خود به زندان، خودشو به مجلس معرفی کرده؟
همبن بیخیالی شون توی اداره کشور باعت شده به این روز بیافتیم.
حالا آگه مجرم عادی بود،، دستگیرش میکردن و با دستبند و پابند انتقالش میدادن زندان.
زندان هم گرچه براشون ویلا هست.
چیه تو چرا کاسه داغتر از آش شدی؟؟!!
بهبه، چه عالی! حالا دیگه میشه انتظار داشت مردم مشکلاتشون رو ببوسن و بذارن کنار!
جنگ زرگری
ادم حبسی صلاحیت تصمیم برا ۹۰میلیون نداره
این نماینده مردم تهرانه!!!!
چه شد رسایی تخریب شد و چه کسی حکم تخریبش را داد؟
بله. مشکلی داری؟؟!!
بله مشکلش اینجاست که الان باید داخل زندان باشه نه در مجلس
چرا اینقدر منفی خوردی؟
چرا تو مجلسه ؟ مگه مرخصیش تموم نشده؟ باید زندان باشه
تاحالا فقط کودک نماینده داشتیم ولی حالا دیگه مجرم نماینده هم داریم.
مجرم دیگه؟
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