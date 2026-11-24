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به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام حمیدرسایی در جلسه امروز سه شنبه (۳ آذرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به‌صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، به همراه جمعی از نمایندگان در جایگاه هیات رئیسه مجلس حاضر شد و با محمدباقر قالیباف روبوسی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق خود با اشاره به عدم برگزاری صحن مجلس در روز یکشنبه گفته بود: مجلس محل تضارب آراست و قانون آیین نامه‌داخلی، سازوکارهای متنوعی برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان را در نظر گرفته است و مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات از تریبون مجلس بوده‌اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت، اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته‌خود، مانع برگزاری صحن مجلس شوند، رویه‌ای بسیار خطرناک است که نباید اجازه داد به امری عادی وکم هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری کرد.

منبع: ایرنا



