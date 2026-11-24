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دخترکشی این بار در سنندج!
هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.
به گزارش تابناک؛ هلیا فتاحی دختر ۱۶ ساله اهل سنندج، ۳۰ آبان به دست پدر و مادرش به دلایل ناموسی به قتل رسید.
بنا بر این گزارش؛ والدین این دختر ابتدا با خوراندن قرص خوابآور بیهوش و بعد با قرار دادن بالش روی صورتش، خفه اش کردند و بعد هم بسیار راحت گفتند دخترمان را کشتیم.
منبع: خبرفوری
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نظرات بینندگان
چقدر درد آور و غم انگیز است که دختر در یک خانواده بطور معمول غمخوار و انیس پدر و مادر است کار به جایی برسد که بدست آنها به قتل رسد شاید یکی از دلایل آن فاصله گرفتن بعضی از خانواده ها از معنویات و تعالیم الهی است
همینه دقیقا آدم خدا ترس هیچ کاری نمیکنه چه برسه به ازار پدر ومادر وبزرگترها بچه های الن طلبکارن نه خوردن وخوابیدن
بچه ها اگر زود ازدواج کنن مشکل حل میشه دخترا وپسرا 18سال
فعلا قدیم با همین حرفا باعث بدبختی جامعه امروز شدند. ازدواج هیچ مشکلی رو حل نمیکنه جوان تو خرج خودش مونده تا مجرده حداقل دردسر واسه اش کمتره
مجرد باشه تا خلاف کنه ورفیق بازی علافی
توی شهرستانهاگرانی تورم بیکاری تعصب رسم و رسومهای دست وپاگیربیشتره یه فکری بحال قشرضعیف جامعه بکنید متأسّفانه دختران کم سن وسال بارفتن به آرایشگاه ودستکاری صورتهاشون فکرمیکنندآینده ی بهتری درانتظار شون هست وفکرمیکنندیکی مثل گلزارباهاشون ازدواج میکنه وسفربه تهران وخارج ازکشورو آرزوهای دورودراز فاصله ی بین نسلی زیادشده نسل جدید همه چیز راباهم میخواد
متأسفانه واقعیت داره.
اینایی که نوشتن ژل زیاد تزریق کرده، از کجا اینو نوشتن؟؟؟؟…..توی متن خبر که همچین چیزی ننوشته!
تصویر مقتول توخبر بود حذفش کردن. ارایش غلیظی داشت و شباهتی به دختر ۱۶ ساله نداشت.
عکسش بود حذفش کردن
خانواده اش رو حبس ابد بزنید این پروند فرزند کشی دیگه داره از کنترل خارج میشه
قصاص فقط! چندتا قرص خواب آور بهشون بدهید و بالاشت بذارید تا بمیرند. به همین راحتی.
شاید والدین حق داشته باشند
نباید وضع حجاب و حیا در جامعه به اینجا میرسید
دیگر پدر و مادرها هم حریف نیستند
از کجا فهمیدی برای حجاب بوده؟
متاسفانه در بسیاری از اقوام این موارد زیاد دیده میشه تنها راهش مجازات قاتل هست ولی وقتی قانون از قاتل حمایت میکنه اونا هم پررو میشن ودست به جنایت میزنند
کد خدایی پدران را با حذف مهریه ازش بگیرین والسلام بره 25 سال زندان
خیلی فکر خوبیه!
مهریه را حذف کنید که کد خدا هر دوسال یه دختر بگیره و رها کنه بره با بعدی!
خودت حاضری عاقبت دخترت این شکلی باشه ؟
می دونی با قوانین فعلی زن بدون مهریه عملا اسیر کد خدا می شه؟
تعصب بدون تدبیر و کورکورانه در اقوام بیشتر است، عروس سیاه پوش هنوز داریم...
عملاً بیشتر از اینکه خانواده ما رو تربیت کنند رسانه و فضای مجازی داره ما رو هدایت میکنه. خانواده نباید از هم فاصله بگیریند مشکل اینه والدین آنقدر درگیر مشکلات مالی و ... هستند بچه ها غریبه میشن کارهای عجیب میکنند و اعمال خواسته های نامتعالف انجام میدن. احترام و تربیت رو حفظ کنیم. خیلی متأسف شدم برای این دخترمون. خدا دور کنه از همه خانواده ها. شرایط سختی شده
خب اگر رسانه ها مقصر هستند یکی از مهمترین آنها صدا و سیما خودمونه چرا با این همه بودجه و کار فرهنگی ته اش اینه نتیجه تلویزیون هایمان خرابه یا مدیرانش مشکل دارند
بابا اعصاب وشرایط ندارید خب بچه نیارید اونکه همیشه قرار نیست نوزاد باشه
و پول و امکانات رو هم باید اضافه کرد بالاخره بچه پشتوانه نیاز داره
بابا جان نسل جدید فرزندان با پدر و مادرانشون فرسنگها اختلاف فکری و نظری دارن و این برای همه خانواده ها هست و طبیعیه
خودت کوته فکری که میگی تربیت بچه لازمه ـ اول باید اصلا شرایط بچه آوردن داشته باشی بعد به تربیتش فکر کنی یکی با وضع تو اصلا نباید بچه بیاره هم خودت راحت تری هم یه معضل تحویل جامعه نمیده
سالی 20 هزار کشته تصادفات-امار قتل های خانوادگی و نزاع-برای کشوری با سابقه چندهزار ساله-چرا؟ یعنی زندگی دانش اموز و فرزند ارزش چند دقیقه یا چند ساعت گفتگو و مشاوره نداشت؟
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